A companhia de Coimbra Teatrão comemora esta quinta-feira o seu 30.º aniversário com um programa de atividades e com o lançamento de um livro, de um podcast e com o espetáculo “A Grande Emissão do Mundo Português”.

“Para assinalar a data, estamos a preparar uma noite que inclui o lançamento de um livro, novidades sobre projetos incipientes, uma sessão do espetáculo ‘A Grande Emissão do Mundo Português’ e ainda uma festa com curadoria da Rádio Universidade de Coimbra (RUC)”, revelou aquela companhia de teatro de Coimbra.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, o Teatrão informou que o programa tem início às 21h00, na Oficina Municipal do Teatro (OMT), com a apresentação da edição do livro “A Fantasia Futurista — Dramaturgia lusófona nos 50 anos de Abril”.

Esta é uma publicação com selo do Teatrão, que compila os cinco textos vencedores do concurso de novas dramaturgias “A Fantasia Futurista”, lançado em fevereiro de 2023 para toda a lusofonia e que recebeu 117 candidaturas de Portugal, Brasil, Itália, Argentina e São Tomé e Príncipe.

“O projeto teve coordenação de Isabel Craveiro, diretora artística da companhia, e de Marco António Rodrigues, encenador que tem trabalhado em parceria contínua com o Teatrão desde 2005”.

Ainda antes do espetáculo será lançado o podcast “Cá Dentro, Inquietação”, da autoria do jornalista João Gaspar que, ao longo de mais de dez episódios, procura retratar o que foram os últimos 30 anos de Teatrão, na voz de algumas personagens chave no trajeto da companhia.

Está ainda programada a apresentação pública do projeto “Além da Lente — Fotografia de Cena do Teatrão” e uma primeira amostra do novo website da companhia.

Já o espetáculo “A Grande Emissão do Mundo Português”, que centra a sua discussão sobre a propaganda do regime fascista de Salazar, nomeadamente a forma como a rádio foi uma ferramenta essencial neste sistema de controlo da população, chegará a partir das 21h30.

Segundo a companhia de Teatro de Coimbra, “A Grande Emissão do Mundo Português” toma lugar num estúdio da Emissora Nacional, onde cinco trabalhadores levam a cabo um programa de 90 minutos que atravessa 21 anos de história do país.

“No final do espetáculo e depois de apagadas as velas, a festa prossegue até às 02h00, numa noite de música com curadoria da RUC”.