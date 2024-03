Para além de Miguel Oliveira, que há um ano foi abalroado por Marc Márquez quando seguia na liderança do Grande Prémio de Portugal, Enea Bastianini também tinha contas a ajustar com o Autódromo Internacional de Portimão. Em 2023, o italiano chocou com Luca Marini no Algarve e falhou as quatro corridas seguintes, competindo condicionado ao longo de toda a temporada. Em 2024, tentava reescrever a história.

O piloto da Ducati foi o mais rápido na segunda sessão de treinos de sexta-feira e voltou a sê-lo na Q2 de sábado, carimbando a segunda pole-position da carreira e garantindo uma candidatura à vitória no Algarve depois de ter sido 5.º no Qatar. “Depois de algum tempo sem uma pole-position, claro que é especial. A primeira com a Ducati, ainda por cima. Melhorámos desde ontem, fizemos uma grande qualificação e conseguimos esta pole. É apenas o primeiro passo. Temos também a corrida sprint, mas estamos felizes”, disse Bastianini, que foi mais rápido do que Maverick Viñales e Jorge Martín, que encerraram o top 3 da qualificação.

Ora, do lado de Miguel Oliveira, o ajuste de contas estava mais difícil. O piloto português foi apenas o 17.º mais rápido na sexta-feira, teve de passar pela Q1 e não conseguiu apurar-se para a Q2, garantindo apenas o quinto melhor tempo da sessão e arrancando de 15.º ao longo de todo o fim de semana em Portimão. Uma posição difícil para o português da Trackhouse e mais um dia em que ficou bastante claro que terá uma temporada muito difícil e desafiante face ao domínio da Ducati.

Assim, este sábado e na corrida sprint que atribuía os primeiros pontos do fim de semana antes do Grande Prémio de domingo, o pelotão cumpria 12 voltas, metade da prova original. Jack Miller arrancou muito bem e agarrou a liderança, com Bastianini a permitir também as ultrapassagens de Bagnaia, Viñales e Márquez e a cair para quinto. Mais atrás, Oliveira mostrou-se suscetível a Álex Márquez e perdeu um lugar, descendo para 16.º.

Bagnaia ultrapassou Miller e saltou para o primeiro lugar à entrada para a terceira volta, na mesma altura em que Álex Rins caiu e foi forçado a abandonar, e Márquez aproveitou o embalo para também superar o australiano da KTM e subir à segunda posição. Na segunda metade da classificação, Miguel Oliveira superiorizou-se a Álex Márquez e Johann Zarco e assumiu o 14.º lugar, com Brad Binder e Fabio Di Giannantonio a juntarem-se aos abandonos.

Viñales aproveitou um erro de Márquez para subir ao segundo lugar e o piloto espanhol também não aguentou a investida consequente de Jorge Martín, acabando por sair do pódio. A quatro voltas do fim, Pecco Bagnaia perdeu o controlo da mota na curva 1, conseguiu manter-se em pista mas tombou para 4.º, deixando Viñales na liderança isolada. Ao mesmo tempo, Miguel Oliveira continuava a escalar na classificação e já era 12.º, ameaçando a posição de Marco Bezzecchi.

Já pouco mudou até ao fim, com Maverick Viñales a aguentar a pressão e a carimbar a vitória na corrida sprint do Grande Prémio de Portugal, à frente de Marc Márquez e Jorge Martín e com Pecco Bagnaia a ser apenas 4.º, seguido por Jack Miller, Enea Bastianini, Pedro Acosta, Aleix Espargaró e Fabio Quartararo, que encerraram os pontos. Miguel Oliveira acabou mesmo por ser 12.º, conquistando três posições ao arranque inicial, mas ficando fora dos lugares pontuáveis da sprint de Portimão.

Everyone is on their feet for Maverick Viñales! ???? Top Gun claims his FIRST #TissotSprint win ????#PortugueseGP ???????? pic.twitter.com/Hmtfl53IvM — MotoGP™???? (@MotoGP) March 23, 2024