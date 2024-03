Há economistas, há académicos e há empresários. Também há artistas e empreendedores. E gestores e médicos. E cientistas e ambientalistas. E arquitetos e juristas. E especialistas em urbanismo, em agricultura e em tecnologia. E em muitas outras áreas importantes para ajudar a pensar o futuro de um país.

Ao todo são 52 personalidades de relevo em vários setores de atividade e com experiências e currículos diferentes, que, no ano em que o Observador celebra o décimo aniversário, foram desafiadas por José Manuel Fernandes, publisher do Observador, a refletir sobre o Portugal da próxima década. Que país teremos? Que país queremos? E que país podemos desenvolver?

A partir de 25 de março e ao longo de um ano, as visões de cada um destes especialistas e pensadores serão partilhadas com os nossos leitores e ouvintes, numa iniciativa a que chamámos Clube dos 52. Todas as segundas-feiras, publicamos um artigo de opinião assinado pelo convidado e, nesse mesmo dia, às 9h35, José Manuel Fernandes e outras vozes da Rádio Observador conversam com esse especialista. As entrevistas ficam de imediato disponíveis em podcast no site do jornal e nas plataformas habituais.

O economista Pedro Pita Barros é o primeiro convidado do Clube dos 52 e escolheu falar sobre produtividade. Já pode ler o artigo de opinião e ver ou ouvir a conversa com José Manuel Fernandes.

O Clube dos 52 conta com o apoio da NOS e da PLMJ.