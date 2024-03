Nas escolas portuguesas, a felicidade é a prioridade de 99% dos diretores, revela um relatório da UNESCO, que indica que 92% dos professores se sente satisfeito com o progresso dos seus alunos.

O relatório global da Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura (UNESCO) “Why the World Needs Happy Schools”, agora divulgado, mostra que tanto os diretores como os professores portugueses destacam a felicidade como um pilar da educação.

Oito em cada dez professores inquiridos disseram sentir orgulho na criação de um ambiente positivo na sala de aula e 68,5% disse sentir felicidade ao ensinar, segundo um balanço da implementação do modelo “Happy Schools”, que existe há seis anos em Portugal.

Dois em cada três professores encaram o futuro com esperança e mais de metade (55,4%) deseja “currículos mais cativantes”, segundo as respostas de 2.042 professores.

No entanto, no inquérito, realizado em novembro do ano passado, os professores disseram sentir-se mais infelizes na escola do que nas suas vidas pessoais, expressando descontentamento com a falta de reconhecimento, salários baixos e excesso de burocracia.

As respostas dos 115 diretores inquiridos confirmam que o foco no bem-estar tem contribuído para ambientes de aprendizagem mais felizes e positivos: “99,1% dos 115 diretores de escolas recentemente inquiridos dão prioridade à criação de uma cultura escolar feliz”.

Há 97% que consideram que as suas escolas são lugares seguros, 90% reportam um clima escolar positivo e 86% afirmam ter colocado o bem-estar dos alunos e professores em primeiro lugar, acrescenta o estudo agora divulgado.

Três em cada quatro diretores (76%) disseram ser sua intenção promover um ensino inovador, personalizado e com um maior foco na criatividade.

Nos últimos anos, o programa nacional passou a oferecer também uma formação dos diretores portugueses, tendo já participado 240 diretores, estando agendado o próximo curso para abril.

Em Portugal, o estudo das escolas felizes está a ser desenvolvido pelo Programa Happy School, uma parceria entre a Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE) e a Atlântica — Instituto Universitário, que criou uma ferramenta para medir os níveis de felicidade nas escolas.

O relatório fez ainda uma compilação de indicadores sobre temáticas como o bullying, o abandono escolar e a saúde mental a nível mundial.

No mundo, “um em cada 3 alunos é vítima de bullying na escola todos os meses”, estando “o ‘ciberbullying’ generalizado a nível mundial”, segundo dados da UNESCO relativos a 2019 e citados no relatório, que não apresenta dados nacionais sobre o fenómeno.

A nível mundial, um em cada sete jovens dos 10 aos 19 anos sofre de um transtorno mental, segundo dados da OMS divulgados em 2021.