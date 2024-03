A treinadora da equipa feminina do Lyon, Sonia Bompastor, disse esta terça-feira que o Benfica irá apresentar-se “sem complexos” e discutir a eliminatória no jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

O Lyon recebe quarta-feira o Benfica, com uma vantagem de 2-1, arrancada no Estádio da Luz, mas Sonia Bompastor considera que a eliminatória ainda está em aberto e que a formação encarnada irá jogar todos os seus trunfos para vencer.

“Temos confiança e força. Temos uma equipa muito talentosa e jogamos em casa, mas teremos de encarar este jogo com o desejo de fazer uma boa exibição para obter um bom resultado”, disse Sonia Bompastor em conferência de imprensa.

A treinadora disse estar convencida de que a sua equipa irá mostrar “uma cara melhor do que na primeira mão”, embora não possa contar com as avançadas Ada Hegerberg e Liana Joseph, por se encontrarem lesionadas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sonia Bompastor abordou o desgaste que a equipa sente por estar com a “agenda cheia” e praticamente a jogar de três em três dias, mas justificou essa condição com a ambição do Lyon em marcar presença na decisão de todas as provas.

“Quando somos OL, com as nossas ambições, é isso que queremos, estar em março com jogos a cada três dias. Conseguimos fazer o que queríamos para preparar este jogo [com o Benfica], descansamos algumas jogadoras e estamos em ótima forma“, disse.

Bompastor abordou ainda a presença da experiente defesa Wendie Renard, de 33 anos, no plantel, considerando que é uma jogadora “com análises de jogo relevantes” e fundamental no que diz respeito “à alavancagem mental e à motivação”.

“[Wendie] tem sempre as palavras certas e no ritmo certo. Ela não é a única líder no balneário, há outras, mas é importante para um treinador ter várias jogadoras como ela”, afirmou.

A guarda-redes chilena Christiane Endler, que também marcou presença na conferência prévia ao jogo com o Benfica, destacou igualmente a presença de Wendie Renard no grupo.

“A presença da Wendie com sua liderança é muito importante para nós. Esperamos tê-la connosco para trazer a sua experiência e dar conselhos. Ela fala muito, principalmente nos momentos mais difíceis e o seu papel é muito importante”, afirmou Christiane Endler.

Lyon e Benfica defrontam-se na quarta-feira, pelas 18h45 (17h45 em Lisboa), no Groupama Stadium, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina de futebol, que pende favoravelmente para as francesas por 2-1.