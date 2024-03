O treinador do Sporting afirmou esta quinta-feira que o jogo com o Estrela da Amadora, da 27ª jornada da I Liga de futebol, será difícil, mas garantiu que a equipa leonina está preparada e sabe que tem de ganhar.

“Sabemos que é um jogo difícil, contra o Estrela da Amadora, que é sempre difícil, tem jogadores muito rápidos na frente. E tivemos problemas no primeiro jogo cá [em Alvalade]”, disse Rúben Amorim.

O treinador do Sporting falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro de sexta-feira, em que o líder da I Liga se desloca ao Estádio José Gomes, na Amadora.

“Eu acho que [as dificuldades] foi muito pela nossa colocação de alguns jogadores – eu não vou dizer quem -, mas, olhando para a imagem desse jogo [da primeira volta], eu acho que vamos melhorar nesse aspeto”, acrescentou.

Para conseguir ganhar ao Estrela, Rúben Amorim diz que a equipa do Sporting terá de estar “concentrada” e jogar à imagem do que fez no jogo com o Moreirense.

“Temos de estar precavidos e sermos tão fortes como fomos, por exemplo, com o Moreirense, a parar as transições, muito concentrados, num jogo em que também há a bola parada. E há um jogador específico no Estrela da Amadora que, se jogar, ainda torna a bola parada mais importante”, notou, sem adiantar quem.

Amorim defendeu que os leões sabem o que têm de fazer: “é voltar um bocadinho àquela mentalidade de já sabermos que não podemos perder pontos e que temos de ganhar, porque isto está a acabar”.

Questionado sobre a possibilidade de poupar alguns jogadores em risco de exclusão devido à acumulação de cartões amarelos, a pensar no dérbi da próxima jornada com o Benfica, Rúben Amorim disse que a gestão do plantel é feita em função da condição física dos jogadores.

“Obviamente, nós queremos ter sempre o maior número de jogadores [disponíveis], não por ser em dois dérbis, mas porque são muitos jogadores que podem ficar fora do próximo jogo e nós não sabemos qual vai ser o jogo mais importante do campeonato”, sustentou.

“As coisas são como são e temos de jogar todos os jogos a 100%. A única gestão que nós vamos fazer é [escolher] quem está melhor para este jogo, para vencer o jogo”, acrescentou Rúben Amorim, admitindo, no entanto, a possibilidade de fazer alguma gestão de Gonçalo Inácio e do dinamarquês Morten Hjulmand.

O técnico leonino deixou ainda claro que Pedro Gonçalves continua a recuperar de uma lesão e não estará disponível para o jogo com o Estrela da Amadora.

O Sporting, líder da I Liga de futebol, com 65 pontos e menos um jogo, defronta na sexta-feira, às 20h30, o Estrela da Amadora, 13.º com 26 pontos, no Estádio José Gomes, em jogo que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.