A campanha do FC Porto tem sido sobretudo um exercício bicéfalo entre um líder há mais de quatro décadas e aquele que é visto como o primeiro grande opositor a um reinado sem precedentes em termos mundiais a vários níveis mas, à semelhança do que aconteceu em 2020 (pela primeira vez na história do clube), contará com um terceiro nome que neste caso regressa ao sufrágio dos azuis e brancos. Tal como tinha prometido ainda antes da oficialização dos avanços de Pinto da Costa e André Villas-Boas, Nuno Lobo aproveitou aquele que era o último dia para a formalização de todo esse processo de entrega dos cabeças de lista.

“Não foi um processo fácil para nós. A comunicação social não esteve presente. Depois, não tivemos sedes ou garagens para fazer angariações de assinaturas. Foi um trabalho moroso mas conseguimos o número necessário para formalizar a candidatura”, anunciou o candidato que em 2020 teve 4,91% de votos e que esta sexta-feira apresentou um total de 330 assinaturas, mais 30 do que o limite mínimo exigível. Com o lema “Sim, somos Porto – projetar o futuro respeitando o passado”, a candidatura de Nuno Lobo terá Luís Barradas como candidato à Mesa da Assembleia Geral e Heleno Roseira no Conselho Fiscal e Disciplinar.

“Aquilo que pretendo para o FC Porto é sustentabilidade e sucesso desportivo. Temos um programa que já vem desde 2020 e que melhoramos com mais 50 propostas em 2024. E também acho que a minha maior felicidade é ver hoje outros candidatos a falarem aquilo que nós defendemos em 2020. Por exemplo, hoje o presidente já fala em futsal. Hoje já falam em futsal. Hoje já falamos outra vez em voleibol, neste caso do voleibol masculino. Hoje também já se fala no aumento do capital a nível dos associados, passar para 250 mil. São muitas ideias que vejo hoje os candidatos aproveitarem e serem propagadas mas que são nossas, já vêm do programa de 2020. Por isso, espero, é claro que mais coisas venham a tirar, mas que deem o direito que todas as ideias já venham de 2020″, apontou o professor universitário e empresário após a entrega.

"Estamos sempre prontos para servir o FC Porto"

Nuno Lobo oficializou a candidatura à presidência do clube ???? https://t.co/1qIcUqG3X3 #FCPorto pic.twitter.com/4XvK3ZO57d — FC Porto (@FCPorto) March 28, 2024

“Disseram que esta candidatura estava com o Pinto da Costa, que esta candidatura ia desistir a uma semana da formalização das mesmas e a prova é que estamos aqui e somos uma lista independente. Temos ideias que corroboramos com o André [Villas-Boas], temos outras ideias que não corroboramos e relativamente ao presidente a mesma coisa. O que vejo é que não somos uma candidatura de revolução, somos uma candidatura de evolução, de continuidade. É isso que defendo”, prosseguiu entre “farpas” a Villas-Boas.

“Villas-Boas é o candidato da revolução? Considero que tem as suas ideias, defende aquilo que tem a defender, que acha que é o melhor para o FC Porto, mas há ideias que… Mas não quero nem estou aqui para atirar gasolina para a fogueira. Há uma coisa que vos garanto, que estou disponível e estarei sempre para o FC Porto. Todos os dias, todas as horas, minutos, segundos, meses, anos, e em 2028, se for preciso, aconteça o que acontecer agora, nas eleições de 27 de abril, este grupo de associados em 2028, se for preciso, aconteça o que acontecer agora, em 2028 cá estaremos outra vez para servir o FC Porto. O nosso interesse único aqui é que o FC Porto ganhe, é o que eu quero. Eu faço parte, sou sócio, quero fazer parte de um clube ganhador e é isto que eu quero continuar a manter”, referiu Nuno Lobo depois da formalização da lista.

“Quero também agradecer às Casas do FC Porto que nos receberam tão calorosamente e deixar aqui o meu apreço por todas as pessoas associadas ao FC Porto que contribuíram e que subscreveram esta candidatura. Este é um ato raro, eu ter a comunicação social nesta candidatura, ou seja, tenho assistido a um processo em que a comunicação tem dado só relevo a duas candidaturas, ao senhor presidente Pinto da Costa e ao senhor André Villas-Boas. São umas eleições caracterizadas pela bipolarização de duas candidaturas e também pelo mediatismo destas duas figuras e por isso espero que a comunicação social tenha um papel imparcial no decurso destas eleições”, concluiu Nuno Lobo na mesma intervenção.