Siga aqui o nosso liveblog. sobre a guerra Israel-Hamas

A organização não governamental (ONG), World Central Kitchen, disse que a morte de quatro trabalhadores internacionais de ajuda humanitária num aparente ataque aéreo israelita na Faixa de Gaza “é uma tragédia”.

“Sabemos que membros da equipa da World Central Kitchen foram mortos num ataque das Forças de Defesa de Israel enquanto trabalhavam para apoiar os nossos esforços humanitários de entrega de alimentos em Gaza”, disse a porta-voz da ONG, na segunda-feira à noite.

“Os trabalhadores humanitários e os civis nunca devem ser um alvo”, sublinhou Linda Roth, num comunicado divulgado na rede social X (antigo Twitter) pela organização, fundada pelo chef espanhol José Andrés.

We are aware of reports that members of the World Central Kitchen team have been killed in an IDF attack while working to support our humanitarian food delivery efforts in Gaza. This is a tragedy. Humanitarian aid workers and civilians should NEVER be a target. EVER.

— World Central Kitchen (@WCKitchen) April 1, 2024