Dezenas de manifestantes tomaram na manhã desta terça-feira deram conta de um prédio da Universidade de Columbia, em Nova Iorque, barricando as entradas e desfraldando uma bandeira palestiniana na janela.

Na mais recente escalada de manifestações contra a guerra de Israel contra o grupo islamita Hamas em Gaza, que se espalhou por várias universidades dos EUA, manifestantes na Universidade de Columbia fizeram uma barreira em frente a um dos edifícios e carregaram móveis e outros objetos para criar uma barricada.

A estação de rádio estudantil, WKCR-FM, fez o relato da tomada do edifício, que ocorreu quase 12 horas depois do fim do prazo para os manifestantes deixarem um acampamento de cerca de 120 barracas, sob ameaça de serem suspensos.

Numa mensagem na rede social X, os manifestantes disseram que tencionam permanecer no edifício até que a universidade ceda às três exigências colocadas pelos grupos que estão por detrás desta iniciativa: desinvestimento, transparência financeira e amnistia.

PRESS RELEASE:

We are frustrated by media distractions focusing on inflammatory individuals who do not represent us.

We firmly reject any form of hate or bigotry and stand against non students attempting to disrupt our solidarity. #cu4palestine pic.twitter.com/pOhtauKhle

— Columbia Students for Justice in Palestine (@ColumbiaSJP) April 22, 2024