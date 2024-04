Foi uma das notícias que marcou esta terça-feira, foi também uma das maiores surpresas nesta campanha às eleições do FC Porto. Através de um comunicado partilhado na sua página do Facebook, José Fernando Rio, candidato que teve 26,44% no último sufrágio de 2020, anunciou que apoiava Pinto da Costa para um último mandato à frente dos dragões, argumentando que foi também por influência da sua lista que o clube e a SAD foram sofrendo as alterações desejadas. No entanto, nem todos concordaram com a ideia. Pelo contrário. E menos de 24 horas depois, todos os membros das listas que foram a sufrágio com o jurista anunciaram numa nota oficial que não partilhavam a ideia do candidato, manifestando o seu apoio a André Villas-Boas.

“Neste período tão importante na vida do FC Porto, decidimos escrever esta carta aberta, de forma a clarificar a posição dos signatários relativamente à tomada de posição pública de José Fernando Rio, que encabeçou a lista em que fomos candidatos nas eleições de 2020. Há quatro anos, construímos juntos um projeto arrojado de mudança, de forma a contribuirmos para inverter a degradação desportiva e financeira do FC Porto nos últimos anos que, infelizmente, desde então se tem vindo a agravar”, começou por referir o texto que foi assinado por 45 associados dos azuis e brancos, entre os candidatos aos quatro órgãos sociais incluindo o Conselho Superior, delegados nomeados no ato eleitoral e a própria direção de candidatura.

“‘Mudar para vencer’ foi um projeto criado por sócios descomprometidos e com um enorme amor pelo Futebol Clube do Porto. Amadurecido e discutido durante bastante tempo, fizemo-lo pois identificámos a necessidade de existirem novas ideias e soluções para fazer face às alterações do contexto económico, social e desportivo com que o clube já então se deparava. Hoje, acreditamos que o desafio continua atual, com a agravante de que os planos traçados pela atual Direção, tal como no passado recente, condicionam o futuro do nosso Clube. Por isso, não nos revemos, de todo, na posição assumida pelo nosso ex-candidato José Fernando Rio de apoio à lista da atual Direção. O desafio, em 2020, foi de apresentar aos sócios do FC Porto uma alternativa séria de mudança com um programa cujas ideias base já vinham sendo trabalhadas há bastante tempo. E esse desafio mantém-se hoje e de forma ainda mais atual”, refere a nota oficial.

“O resultado foi o que todos conhecemos: a lista C de candidatura aos órgãos sociais do FC Porto atingiu um resultado significativo nas urnas com 26,44% dos votos. E foram as ideias que apresentamos que fizeram esse resultado. Contudo, o que mais nos enche a todos de orgulho foi o início do debate transparente, inclusivo e até então nada público, sobre esses mesmos superiores interesses do nosso clube. Foi o largo conjunto de pessoas que integrou a lista C, cada uma com as suas ideias e responsabilidade, que o conseguiu. Hoje, a vontade de cada um não se alterou, assim como o desejo de um futuro mais sustentável para o FC Porto. Neste quadro, fomos surpreendidos com o apoio público da pessoa que encabeçou este movimento à candidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa, alterando e contrariando por completo todas as linhas de orientação que, por todos, tinham sido definidas”, apontaram os 45 signatários.

“Sejamos absolutamente claros: é a candidatura de André Villas-Boas que melhor representa os valores e o projeto por que nos batemos em 2020. E, por isso, terá o nosso apoio na eleição do próximo dia 27, o que aqui deixamos claramente expresso, pois é a pessoa com as qualidades e o perfil indicados para pôr em prática as ideias e soluções por nós defendidas. Em todo este longo processo de defesa pelos interesses superiores do FC Porto, nunca, em momento algum, nos desviamos das nossas ideias e das linhas que sempre nos orientaram, nem demos o dito por não dito como se o futuro do clube pudesse ser tratado com essa leviandade”, concluiu a nota oficial difundida pela imprensa esta quarta-feira.