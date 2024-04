A Warner Brothers anunciou esta quarta-feira o lançamento do quinto filme de Matrix, que contará com Drew Goddard, realizador de The Martian e The Cabin in the Woods, como guionista e diretor do projeto.

“Drew chegou à Warner Bros. com uma nova ideia que todos acreditamos ser uma forma incrível de continuar o mundo de Matrix, honrando o que Lana e Lilly começaram há mais de 25 anos e oferecendo uma perspetiva única baseada no seu amor pela série e pelas personagens. Toda a equipa da Warner Bros. Discovery está entusiasmada por Drew estar a fazer este novo filme Matrix, acrescentando a sua visão ao cânone cinematográfico que os Wachowskis passaram um quarto de século a construir aqui no estúdio”, comentou Jesse Ehrman, da produção da Warner Bros. Motion Pictures.

Goddard também se mostrou entusiasmado por este trabalho, referindo que “não é uma hipérbole dizer que os filmes Matrix mudaram o cinema” e a sua vida, já que “a arte requintada de Lana e Lilly” inspira-o “diariamente”. “Estou muito grato pela oportunidade de contar histórias no seu mundo”, concluiu.

Escreve o The Guardian que a ideia de fazer outro filme de Matrix partiu de Drew Goddard, depois de o último filme, lançado em 2021, ter arrecadado menos do que o esperado, ficando-se por uma receita de 159 milhões de dólares (cerca de 147 milhões de euros), em parte devido à pandemia da Covid-19.

Ainda assim, este será o primeiro filme da franquia que não contará diretamente com Lana ou Lilly Wachowski, as co-criadoras. Ainda assim, Lana está ligada à produção executiva. O primeiro filme foi lançado em 1999, seguindo-se The Matrix Reloaded (2003), The Matrix Revolutions (2003) e The Matrix Resurrections (2021).

O projeto ainda está no início e em fase de desenvolvimento, não sendo conhecido qualquer nome do elenco do filme. Segundo o The Guardian, atores como Keanu Reeves, Carrie Anne-Moss, Laurence Fishburne, Hugo Weaving ou Jada Pinkett Smith poderão regressar ao filme, embora não se saiba se a franquia terá seguimento.

Deste modo, detalhes como o elenco, o título do filme ou a data de lançamento serão divulgados brevemente.