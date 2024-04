Apenas poucas horas antes da apresentação com pompa e circunstância na Tribuna do Estádio do Dragão, a Academia do FC Porto da Maia tinha não só o primeiro cartaz alusivo à obra que estava a iniciar mas ainda os primeiros camiões para remoção de terras a circular. Pinto da Costa falava de um projeto que fechava mais uma promessa do último mandato e daí para cá foi fazendo sempre alusão à infraestrutura que seria de longe a melhor do país para dar outras condições às equipas de futebol. Agora, tudo parou. Literalmente.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR do Norte) mandou suspender toda a obra que estava em andamento na freguesia Nogueira e Silva Escura na Maia. Com uma nota: segundo o jornal Record, essa decisão surgiu exatamente no mesmo dia 27 de março em que tinham sido iniciadas as movimentações no local, com a Polícia Municipal a deslocar-se ao local no dia seguinte.

“Propõe-se a emissão de parecer desfavorável. Propõe-se que seja determinada a implementação das medidas propostas pelo município, acrescidas de prospeção intensiva e sistemática de superfície em toda a área de intervenção, sendo que os resultados obtidos com tais medidas deverão suportar um projeto devidamente informado e fundamentado que garanta, integralmente, a salvaguarda do património arqueológico em presença”, avança o parecer da CCDR do Norte, citado pelo jornal O Jogo.

“Entre os monumentos megalíticos, um está sob a linha perimetal que define a unidade, pelo que é provável que seja afetado por eventuais estruturas de delimitação do parque, e um outro monumento encontra-se na área ocupada por um dos futuros campos de jogos, cuja construção implica, seguramente, a destruição integral do monumento. O Mamoa 5 encontra-se dentro da área do parque, mas não está abrangido por nenhum das construções previstas, o que permite, em princípio a salvaguarda e até valorização do monumento”, explica no mesmo documento a CCDR do Norte. De recordar que, perante as dúvidas que tinham sido levantadas a esse propósito, todos os responsáveis tinham garantido a regularidade do caso.

Em atualização