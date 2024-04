Pepe, a cabeça perdida de uma equipa que se perdeu (a crónica do FC Porto-V. Guimarães)

O mês de abril é absolutamente decisivo para o futuro do FC Porto. A nível desportivo, já que os dragões podem mesmo ficar fora da Liga dos Campeões mas ainda correm atrás da final da Taça de Portugal, e também a nível institucional, com as eleições mais disputadas dos últimos 40 anos marcadas para daqui a três semanas. Pelo meio, a equipa de Sérgio Conceição procurava lamber todas as feridas sofridas ao longo dos últimos tempos.

Depois da derrota contra o Estoril na última jornada, que deixou o FC Porto quase definitivamente afastado da corrida pelo título, os dragões recebiam o V. Guimarães no Dragão — dias depois de visitarem e vencerem o mesmo V. Guimarães no D. Afonso Henriques na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. O objetivo claro era regressar às vitórias para o Campeonato, olhando mais para os dois pontos de vantagem em relação ao Sp. Braga do que para os 13 de desvantagem para o Sporting, mas o adversário não era naturalmente o mais acessível.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder FC Porto-V. Guimarães, 1-2 28.ª jornada da Primeira Liga Estádio do Dragão, no Porto Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria) FC Porto: Diogo Costa, Jorge Sánchez (João Mário, 56′), Pepe, Fábio Cardoso (Zé Pedro, 45′), Wendell, Alan Varela (Iván Jaime, 56′), Nico González, Francisco Conceição, Pepê (Taremi, 68′), Galeno, Danny Namaso (Toni Martínez, 80′) Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, Grujic, Romário Baró, Gonçalo Borges Treinador: Sérgio Conceição V. Guimarães: Bruno Varela, Manu Silva, Borevkovic, Jorge Fernandes, Bruno Gaspar, Tiago Silva, João Mendes (Nuno Santos, 77′), Tomás Händel (Tomás Ribeiro, 45′), Afonso Freitas (Ricardo Mangas, 45′, Miguel Maga, 55′), Jota Silva, Kaio César (Nélson Oliveira, 61′) Suplentes não utilizados: Charles, André André, Adrián Butzke, Zé Carlos Treinador: Álvaro Pacheco Golos: Galeno (ag, 12′ e 44′), Jota Silva (33′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Wendell (37′), a Afonso Freitas (45+1′), a Tomás Ribeiro (52′), a João Mário (62′), a Manu Silva (63′), a João Mendes (72′), a Bruno Varela (74′), a Nélson Oliveira (89′); cartão vermelho direto a Pepe (69′)

“O V. Guimarães jogou dentro do seu habitual para a Taça, com comportamentos que entendemos quais eram. É uma equipa bem trabalhada, forte, daí a nossa consciência no jogo, daí o que fizeram com equipas que estão à nossa frente. Fizemos um jogo muito consistente e não foi por um momento menos bom do guarda-redes deles que ganhámos, foi porque fomos mais competentes. Temos de olhar para essas valias do adversário com humildade e fazer o que definimos para vencer o jogo”, explicou o treinador dos dragões na antevisão da partida.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sérgio Conceição não contava com Otávio e Evanilson, ambos castigados, mas tinha Francisco Conceição e Diogo Costa de regresso ao onze depois de terem cumprido castigo na Taça. Fábio Cardoso e Danny Loader rendiam os ausentes, com Jorge Sánchez a manter a titularidade na direita da defesa em detrimento de João Mário e Taremi a regressar às opções enquanto suplente. Do outro lado, a grande surpresa de Álvaro Pacheco era mesmo Kaio César, que se estreava no onze inicial dos vimaranenses.

O ????FC Porto marcou o 2.º autogolo nesta edição da ????Liga Portuguesa:

????????Galeno vs Vitória SC [C]

????????Pepe vs FC Vizela [C] ????Foi o 2.º jogo consecutivo em casa a abrir o marcador com um autogolo. pic.twitter.com/IK9CKcmW07 — Playmaker (@playmaker_PT) April 7, 2024

O jogo demorou a acelerar, com os primeiros 10 minutos a não incluírem qualquer aproximação perigosa às balizas e o encontro a ter até várias paragens e interrupções que não permitiam o aumento da intensidade. O FC Porto tinha um ligeiro ascendente, até por ter mais bola e conseguir desequilibrar com as incursões de Francisco Conceição da direita para dentro, mas a verdade é que foi mesmo o V. Guimarães a abrir o marcador ainda no quarto de hora inicial. Livre batido na direita e Galeno, ao tentar impedir o cabeceamento de Jota Silva, desviou de cabeça para trair Diogo Costa e fazer autogolo (12′).

Os dragões procuraram reagir, com Alan Varela a obrigar Bruno Varela a uma defesa atenta com um remate de fora de área (19′), mas parecia que nada saía bem à equipa da casa. Wendell e Francisco Conceição eram os principais inconformados, mas a verdade é que o FC Porto pecava no critério e na definição e não conseguia transformar o superior caudal ofensivo em verdadeiras oportunidades de golo. Do outro lado, os vimaranenses mostravam-se muito sólidos defensivamente, exímios a cobrir a profundidade e atentos a Conceição e Galeno, e procuravam ferir o adversário em transições rápidas.

Há 52 anos que o ⚪️Vitória SC não conseguia uma vantagem de 2+ golos em casa do ????FC Porto:

2023/24 FC Porto [0-2] Vitória SC

1971/72 FC Porto 1-2 Vitória SC pic.twitter.com/fJtpNtxhPZ — Playmaker (@playmaker_PT) April 7, 2024

Foi precisamente assim, já depois da meia-hora, que chegaram ao segundo golo. Tiago Silva desequilibrou descaído na direita e soltou para Jota Silva, que aguentou a pressão de Pepe e atirou rasteiro já na área e à saída de Diogo Costa, que ainda tocou na bola (33′). O Dragão gelou e tudo ia ficando ainda pior minutos depois, quando Kaio César viu o guarda-redes português evitar o terceiro golo com uma enorme intervenção (41′).

Sérgio Conceição enviou um recado para dentro de campo ao mandar Zé Pedro, Taremi e Iván Jaime vestirem o equipamento, mas acabou por aguentar as substituições e não mexeu na equipa até ao intervalo. Ainda antes do fim da primeira parte, porém, Galeno redimiu-se do autogolo e marcou na baliza certa: Pepê desbloqueou no corredor central, tocou para Namaso e o inglês desviou para o avançado, que à saída de Bruno Varela finalizou de forma perfeita para reduzir a desvantagem (44′). Ao intervalo, o FC Porto estava a perder no Dragão com o V. Guimarães.

???????? INTERVALO | Porto 1-2 Vitória SC ???? Autogolo de Galeno ???????? e tento de Jota ???????? gelam Dragão

???? Portistas têm dominado e atacado

???? E reduziram por… Galeno ????????, que se redimiu#LigaPortugal #FCPVSC pic.twitter.com/38SSGoWT2t — GoalPoint (@_Goalpoint) April 7, 2024

[Carregue nas imagens para ver alguns dos melhores momentos do FC Porto-V. Guimarães:]