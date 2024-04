Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

A polícia da Baviera, na Alemanha, deteve este domingo um homem com nacionalidade russa de 57 anos, suspeito de matar dois soldados ucranianos, um de 36 e outro de 23 anos, que se encontravam em licença médica depois de terem ficado feridos em combate.

Numa nota publicada este domingo, as autoridades da Baviera relataram que receberam um alerta sobre dois homens com ferimentos graves perto de um centro comercial na localidade de Murnau. Os dois foram esfaqueados na zona do pescoço.

Já na segunda-feira, as autoridades alemães anunciaram que estão a investigar as mortes e que os crimes podem ter motivações políticas, avançou a AFP, citada pelo The Guardian.

Quando a ambulância chegou ao local, o homem de 36 anos já tinha morrido, enquanto o jovem de 23 anos morreu a caminho do hospital.

“Como parte das buscas, o suspeito de 57 anos foi encontrado e detido na sua casa, não muito longe da cena do crime”, lê-se na nota da polícia bávara. Segundo os meios de comunicação alemães, citados no The Telegraph, o suspeito estava visivelmente embriagado.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia acrescentou ainda que Dmytro Kuleba ordenou que se prestasse especial atenção ao caso e que “se mantivesse em contacto permanente com as autoridades policiais alemãs para que o assassino fosse punido em toda a extensão da lei”. O Ministro dos Negócios Estrangeiros agradeceu igualmente às forças policiais alemãs pela rápida detenção do suspeito, que ficou em prisão preventiva.