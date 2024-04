“Com esta conferência o novobanco reforça a proximidade com o tecido empresarial português, levando a debate a importância da incorporação da sustentabilidade e do ESG na estratégia das empresas para garantir uma maior competitividade”, refere Luísa Soares da Silva, administradora do novobanco.

Para Rui Miguel Nabeiro, presidente da CCIP “a sustentabilidade é crucial para as nossas organizações e para a construção de uma sociedade moderna. Este tema é prioritário para a CCIP e servirá como uma das bases de toda a nossa atividade”, acrescentando que “esta parceria que estabelecemos com o novobanco é um passo que demos nesse sentido, permitindo-nos apoiar os nossos Associados e o conjunto das empresas portuguesas na transição rumo a uma sociedade e economia mais sustentáveis e no cumprimento do grande objetivo da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa: contribuir para o desenvolvimento, crescimento e bem-estar do país. Por isso, os empresários sabem que têm na CCIP e nos seus parceiros, como o novobanco, um apoio para enfrentar obstáculos e para encontrarem orientação nas suas estratégias de desenvolvimento”.

Esta conferência insere-se no programa de literacia ESG do novobanco que pretende promover a capacitação e a partilha de melhores práticas no tecido empresarial português em tópicos como as obrigações de reporte não financeiro e de sustentabilidade, a taxonomia europeia, os desafios e oportunidades da transição energética ou da economia circular, entre outros.

O compromisso com uma sociedade mais sustentável é um desígnio nacional e o novobanco, consciente do papel que tem a desempenhar na reorientação dos fluxos de capital para a descarbonização da economia, está ao lado das empresas com soluções de produtos e serviços que apoiam as necessidades de investimento e projetos ESG das empresas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O evento decorre no salão nobre da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Pode inscrever-se aqui.

Programa

10h00 | Check in

10h30 | Boas Vindas

Rui Miguel Nabeiro | Presidente da CCIP

10h35 | Abertura

Luísa Soares da Silva | Chief Legal, Compliance & Sustainability Officer | novobanco

10h40 | Acelerando a sustentabilidade – A regulamentação como motor de mudança

Cláudia Coelho | Partner | PWC

10h55| As oportunidades e os riscos da Sustentabilidade para as PME

Luís Rochartre | Partner&Head of Sustainability | Unobvious Solutions| Professor | Universidade Católica e Iseg

11h10 – 12h20 | Exportações Sustentáveis e a Competitividade Global

Clara Moura Guedes | CEO | Monte do Pasto

Carlos Correia de Barros | CFO | Secil

Dimas Antunéz Moreno | CFO | Bolschare

Luís Almada | Administrador Delegado | Casa Santos Lima

Moderador | Paulo Ferreira | Jornalista | Observador

12h15 – Encerramento