Esta quinta-feira voltou a ser de festa para a comitiva portuguesa no Al Hilal, da Arábia Saudita, já que Jorge Jesus e Rúben Neves somaram mais uma vitória e ergueram a Supertaça local. No entanto, o triunfo diante do Al Ittihad, de Jota, tornou-se notícia em todo o mundo por outros motivos.

Tudo aconteceu depois de a partida ter acabado nos Emirados Árabes Unidos. Abderazak Hamdallah, avançado marroquino da equipa de Jeddah, encontrava-se a abandonar as quatro linhas quando se envolveu numa discussão com um adepto que estava na bancada, junto ao relvado. O jogador da antiga equipa de Espírito Santos reagiu, atirou água ao adepto e, em resposta, o sheik que se encontrava nas bancadas agrediu-o com uma espécie de chicote.

احسن تستاهل .. ليش ترشق عليه ماء؟ pic.twitter.com/kWk0ziN0Mq — إيدن (@iJustAidan) April 11, 2024

O adepto foi imediatamente retirado das bancadas pelos elementos da segurança que ali se encontravam e Hamdallah acabou por regressar ao balneário sem mais nenhum incidente.

Segundo o jornal árabe Asharq Al-Awsat, o adepto foi detido e encaminhado para as autoridades de Abu Dhabi.