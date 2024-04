O comissário europeu do Emprego e Direitos Sociais, Nicolas Schmit, e o presidente do Comité Económico e Social Europeu, Oliver Röpke, defenderam esta sexta-feira que a Europa deve ter políticas mais ativas quanto à habitação em face da atual crise.

“Estamos a enfrentar uma crise da habitação na Europa. Há, nas cidades, nas regiões, por toda a Europa, milhões de pessoas que estão a ter dificuldades em arranjar um lugar acessível para viver. Acho que isto tem de ser abordado. Sei que isto é, sobretudo um assunto da competência nacional, local e regional, mas a Europa tem de fazer a sua parte”, disse esta sexta-feira Nicolas Schmit.

O comissário europeu falava na abertura do segundo dia do Fórum da Coesão, que decorre entre quinta-feira e sexta-feira em Bruxelas.

Nicolas Schmit defendeu, precisamente, que as questões da habitação devem “passar a fazer parte”, ainda mais, da política de coesão da União Europeia.

