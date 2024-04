Foram esta sexta-feira detidos três adolescentes suspeitos de planear um ataque terrorista na Alemanha, avança a Agência France Press (AFP).

#BREAKING Three teenagers detained in Germany over 'Islamist attack' plot: prosecutors pic.twitter.com/8tODqxP0wN — AFP News Agency (@AFP) April 12, 2024

Os dois rapazes e uma rapariga, com idades entre os 15 e os 16, são “seriamente suspeitos de planear um ataque terrorista de motivação islâmica”, de acordo com o comunicado do Ministério Público de Düsseldorf citado pela AFP, que acrescenta que os jovens se “declararam prontos” para fazer o atentado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As autoridades judiciais alemãs não avançaram mais detalhes sobre o caso, tendo em conta a “idade dos suspeitos e a investigação em curso”.

Os três adolescentes são do estado federado da Renânia do Norte-Vestfália, adianta a DeutscheWelle, acrescentando que os mandatos de detenção foram emitidos durante o fim-de-semana de Páscoa.

Segundo o diário alemão Bild, os jovens estariam a planear ataques com cocktails molotov e facas em nome do grupo Estado Islâmico a grupos de cristãos e polícias, sendo que ponderavam também a possibilidade de obter armas de fogo.