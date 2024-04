Os grupos armados responsáveis pelos ataques armados em Cabo Delgado mataram mais um camponês no distrito de Ancuabe, na província moçambicana de Cabo Delgado, disseram nesta segunda-feira à Lusa fontes locais.

A vítima foi morta na aldeia de Intutupue, localidade de Sunate (Silva Macua), posto administrativo de Metoro, por volta das 03h00 (04h00 em Lisboa).

“O homem estava sozinho na sua cabana, bem perto da aldeia e de repente chegou um grupo de cerca de 20 terroristas. Pediu comida e o homem disse que não tinha. Pronto, foi o motivo para que eles tirassem a sua vida”, contou à Lusa um parente da vítima.

Outra fonte da localidade contou à Lusa que a presença dos rebeldes no local, a menos de 300 metros da aldeia, gerou pânico entre os residentes de Intutupue.

“Escutei o barulho [durante a madrugada] e espreitei. Vi que eram pessoas estranhas, com sacolas e armas”, disse à Lusa um morador da comunidade, acrescentando que houve algumas pessoas que abandonaram as suas casas com receio de um eventual ataque.

A província enfrenta desde outubro de 2017 uma insurgência armada com ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

Depois de vários meses de relativa normalidade nos distritos afetados, a província de Cabo Delgado registou, há alguns meses, novas movimentações e ataques de grupos rebeldes, que têm limitado a circulação para alguns pontos nas poucas estradas asfaltadas que dão acesso a vários distritos.

A insurgência levou a uma resposta militar desde julho de 2021, com apoio do Ruanda, com mais de 2.000 militares, e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, libertando distritos junto aos projetos de gás natural.