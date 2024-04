Um memorial às 29 vítimas mortais do acidente com um autocarro de turismo ocorrido em 2019 na freguesia do Caniço, na Madeira, foi inaugurado esta quarta-feira, com a presença de familiares e sobreviventes, indicou a Câmara Municipal de Santa Cruz.

“Foi uma cerimónia simples e discreta, a pedido dos familiares”, disse à agência Lusa a presidente da autarquia, Élia Ascensão, lembrando que o memorial foi um compromisso assumido pelo município poucos dias depois do acidente.

Em 17 de abril de 2019, pelas 18h30, um autocarro de turismo despistou-se na Estrada da Ponta da Oliveira, na freguesia do Caniço, no concelho de Santa Cruz, contíguo ao Funchal a leste, provocando 29 mortos e 27 feridos.

O autocarro partiu de um hotel no Caniço com 56 pessoas a bordo – 54 turistas alemães, a guia e o motorista, ambos de nacionalidade portuguesa – com destino a um restaurante no Funchal, para um jantar típico.

O acidente ocorreu a pouca distância do hotel, quando o autocarro se despistou numa ravina, rebolando num terreno, até atingir uma casa, que ficou parcialmente destruída.

O desastre provou 29 mortos – 17 mulheres e 12 homens -, todos de nacionalidade alemã, com idades entre 40 e 50 anos, e 27 feridos, entre os quais a guia e o motorista.

O memorial foi colocado no local do acidente, mas numa parte inferior da estrada, e consiste numa placa com uma inscrição.

“Existem coisas que não entendemos, memórias que nos despedaçam o coração e momentos em que o mundo para de girar. Em memória das vítimas do trágico acidente de autocarro do dia 17 de abril de 2019. Nunca vos iremos esquecer: viverão eternamente nos nossos corações”, lê-se na inscrição.

A cerimónia contou com a presença de familiares e amigos das vítimas e alguns sobreviventes do acidente e também com a embaixadora da Alemanha em Portugal, Julia Monar.