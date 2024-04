A AICEP — Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal está a desenvolver iniciativas de promoção de oportunidades de negócio em Marrocos, no âmbito da organização conjunta do Campeonato do Mundo de 2030, anunciou, em comunicado.

Na nota, a entidade indicou que “está a organizar várias iniciativas de promoção de oportunidades de negócio em Marrocos para as empresas portuguesas, no âmbito da organização conjunta por Marrocos, Portugal e Espanha do Campeonato do Mundo FIFA 2030″.

A AICEP lembrou que “Marrocos vai desenvolver grandes projetos para acomodar os requisitos da FIFA para os respetivos eventos”, e que, por isso, “em colaboração com as principais entidades marroquinas, realizou esta terça-feira um ‘webinar’ destinado a dar a conhecer às empresas portuguesas as oportunidades decorrentes da organização do Mundial de futebol em 2030”.

Além disso, a AICEP irá realizar, esta quinta-feira, um workshop sobre o mercado marroquino para o setor automóvel e na sexta-feira, 19 de abril, outro “para empresas portuguesas que pretendam conhecer melhor as características e as oportunidades de negócio do mercado marroquino”.

Os dois eventos realizam-se no Hotel da Música, no Porto, e “contam com a presença do delegado da AICEP em Marrocos e diversas entidades governamentais e associações setoriais marroquinas, havendo a oportunidade de reuniões bilaterais entre os parceiros marroquinos e as empresas portuguesas”.

Segundo a AICEP, “pretende-se, ainda, abrir portas à realização de uma Missão Institucional e Empresarial a Marrocos, com vista à identificação, neste âmbito, de potenciais parceiros marroquinos”.