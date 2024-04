Siga aqui o nosso liveblog sobre a Situação Política

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, considerou esta quinta-feira ter sido claríssimo sobre a descida do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS), remetendo esclarecimentos adicionais para sexta-feira e desvalorizando “episódios que todos os dias ocorrem”.

“Eu fui claríssimo, mas amanhã [sexta-feira] terei ocasião de densificar de forma absolutamente inequívoca, como aliás fiz sempre, mas ainda mais, com mais detalhe, depois da aprovação no Conselho de Ministros de toda essa matéria”, disse Luís Montenegro, em conferência de imprensa, em Bruxelas.

No final da sua primeira reunião do Conselho Europeu, o primeiro-ministro foi questionado sobre as polémicas que envolveram o Governo desde que entrou em funções, no início do mês.

“Tudo está a decorrer dentro da normalidade. Agora, se me perguntar se há episódios, enfim, que todos os dias ocorrem… Com certeza. Mas nada que nos demova do nosso propósito e, sinceramente, creio que as portuguesas e os portugueses, aquilo que esperam de nós é que cumpramos com os nosso compromissos”, comentou.

“É isso que merece a nossa concentração”, acrescentou.