Esta segunda-feira falamos de cem nomes, cem nomes de cem figuras de relevo da sociedade portuguesa das últimas cinco décadas. Nomes que se destacaram em áreas tão diferentes como a política ou o futebol, a economia ou a literatura, a gestão de empresas ou a televisão, o atletismo ou a pintura. O desafio que o Observador lançou há um mês aos seus leitores foi selecionarem de entre estes cem nomes aqueles que possam ter sido os dez portugueses mais influentes das nossas cinco décadas de democracia. Escolhemos cinco grupos – política, economia, desporto, cultura e líderes e visionários –, seleccionámos 20 nomes para cada grupo e colocámos à votação dos leitores, uma votação que está agora a acabar, mas onde ainda pode participar. Já fez a sua escolha?

