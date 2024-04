Em condições normais, este seria apenas mais um dia “normal” no Sporting. Expliquemos: depois do triunfo frente ao V. Guimarães em Alvalade por 3-0, os leões voltaram aos trabalhos na Academia em Alcochete para o habitual treino de recuperação para os titulares e uma sessão normal para os suplentes (utilizados ou não utilizados) e não convocados, havendo apenas um plano específico para Adán, que continua a recuperar de lesão. Umas horas depois, tudo mudou. E para isso bastou uma notícia e uma fotografia nas redes sociais.

A meio da tarde, por volta das 15h30/15h40, começou a circular em grupos de WhatsApp e mais tarde em várias contas do Twitter uma imagem tirada num aeroporto de Rúben Amorim com o agente, Raúl Costa, prestes a entrar no avião privado. Pouco depois, o The Athletic avançava com a informação de que o West Ham estava em conversações com o treinador do Sporting, preparando uma potencial saída de David Moyes no final da temporada. Uma e outra juntas davam aquilo que na verdade estava mesmo a acontecer e que foi confirmado ao Observador: a formação londrina está interessada no técnico e vai haver esse encontro entre as partes para que ambos conheçam aquilo que projetam e pretendem para o futuro.

???? EXCL: West Ham in talks over ambitious move for Ruben Amorim if David Moyes goes. Julen Lopetegui also assessed but Amorim current top target. #WHUFC said to appeal but unclear where they sit among 39yo’s options. Liverpool looks unlikely @TheAthleticFC https://t.co/0WKBW7ey3R — David Ornstein (@David_Ornstein) April 22, 2024

“Para terminar tudo à volta… É a última vez que falo sobre o meu futuro. Não houve entrevista, muito menos acordo [com o Liverpool]. A única coisa que queremos, todos aqui, é sermos campeões pelo Sporting, e nada vai mudar. Volto a dizer: sou treinador do Sporting. Não houve entrevista com nenhum clube, nem acordo com nenhum clube. Estou focado, como sempre, em defender o meu clube. E como já não tenho realmente nada a dizer: não vai haver entrevistas nem acordos com o treinador do Sporting. O assunto está arrumado, seja para este clube ou para outro”, tinha referido Rúben Amorim na antevisão do encontro dos leões em Barcelos frente ao Gil Vicente, já depois do triunfo em Alvalade no dérbi com o Benfica.

Ruben Amorim reportedly left for London today to meet with the owners of West Ham. The Sporting coach left Portugal accompanied by businessman Raul Costa in a private jet made available by the English club. Sporting players trained this morning and now have been given two days… pic.twitter.com/HbNt9eHkGN — Uber West Ham (@UberWestHam) April 22, 2024

O técnico aproveitou a folga (o plantel verde e branco volta aos trabalhos na quinta-feira para começar a preparação para o clássico no Dragão frente ao FC Porto) para fazer a viagem. Em condições normais, tudo deveria manter-se em sigilo mas a imagem tirada no aeródromo de Tires acabou por “denunciar” a situação. Sendo certo que a presença em Londres não significa de forma obrigatória um possível acordo com o clube londrino, o Sporting está a par do interesse. A hipótese de rumar a Liverpool foi perdendo força.

• Adaptable back three

• Wingers utilising inside channels

• Narrow high press

• Wide pressing traps Our coaches have analysed Rúben Amorim's coaching principles and philosophy… ⚒️???? — The Coaches' Voice (@CoachesVoice) April 22, 2024

Como o Observador explicara há duas semanas, o conjunto de Anfield nunca fez qualquer contacto direto com Rúben Amorim nem teve nenhum encontro direto com o treinador. Aquilo que houve, e isso aconteceu, foi um início de conversas exploratórias para perceber como seria o futuro em Alvalade e em termos de carreira junto de pessoas próximas do técnico verde e branco. Amorim não saiu da lista do Liverpool nem o Liverpool deixou de ser uma opção para Amorim mas uma série de de contactos que foi fazendo arrefeceu essa possibilidade nesta fase da carreira – o que não significa que rejeite a possibilidade de experimentar pela primeira vez uma liga estrangeira depois de um percurso como jogador onde só esteve menos de uma época fora, neste caso numa fase mais adiantada por empréstimo do Benfica ao Al-Wakrah, do Qatar.

???? BREAKING: West Ham United are not commenting on reports of talks being planned with Sporting Lisbon's head coach Ruben Amorim pic.twitter.com/ohvtrbcZQg — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 22, 2024

O facto de poder reunir com os dirigentes dos hammers não significa que a saída seja inevitável. Além de ter um bom contrato e viver nesta fase o momento mais alto desde que chegou a Alvalade (e para isso bastava olhar para as inúmeras mensagens espalhadas no estádio no encontro com o V. Guimarães), Rúben Amorim, com ligação até junho de 2026 aos leões, sabe que o Sporting terá no próximo verão as melhores condições desde que chegou do Sp. Braga no plano financeiro e, caso seja campeão, jogará a Liga dos Campeões. É isso que o West Ham tentará “combater” quando abordar diretamente o técnico, com a apresentação de todo o projeto, condições e capacidade de investimento para o início da nova era pós-David Moyes.

COMPARED: David Moyes' West Ham vs Rúben Amorim's Sporting CP per 90 in their respective leagues this season ???? Two contrasting styles of play ⚔️ pic.twitter.com/XkqaWQrXGw — Hammers Hub (@HammersHubWHUFC) April 22, 2024

O West Ham ocupa atualmente o oitavo lugar da Premier com 48 pontos, a dois do Manchester United que tem também menos dois jogos e que está nesta fase em posição de apuramento para a Liga Conferência. Em paralelo, e depois da vitória na Liga Conferência na última temporada, a equipa voltou a ter uma prestação muito positivo nas provas internacionais, caindo nos quartos da Liga Europa diante do Bayer Leverkusen. No verão, os londrinos tiveram um mercado particularmente agitado e com números elevados, fazendo mais de 170 milhões de euros sobretudo com as vendas de Declan Rice, Scamacca e Vlasic e investindo também quase 150 milhões em contratações com as chegadas de Kudus, Edson Álvarez ou Ward-Prowse.