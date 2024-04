No MAAT, "Hoje Soube-me a Pouco": os caminhos da arte portuguesa nascidos a partir da Revolução

No MAAT a revolução não é do povo. São raros os cravos, os slogans e os contra-slogans, os cartazes, imagens do coletivo. Pelo contrário. A interrogação aqui, feita pelos curadores João Pinharanda e Sérgio Mah, é muito mais sobre como é que as artes plásticas portuguesas incorporaram a Revolução e, a partir dela, construiram caminhos individuais, questionaram a tradição e as vanguardas e chegaram ao ano de 2024 criando obras que incorporam as novas inquietações sociais e planetárias sem abdicar de colocar no centro a sua própria experiência individual.

Hoje Soube-me a Pouco — Introversões e Utopias artísticas no pós 25 de Abril: o título da exposição parte do verso da famosa canção de Sérgio Godinho, de 1981, Com um Brilhozinho nos Olhos, e expõe 40 artistas que marcaram a arte em Portugal nas cinco décadas seguintes à Revolução. O título, como explica Sérgio Mah, “é um pouco provocador”, porque “é retirado de uma canção de amor e não de uma canção revolucionária”. “O próprio autor fez esta mudança de cantar sobre a liberdade nos anos 70 e nos anos 80 estar a cantar sobre coisas mais individuais”, esclarece Mah.

A mostra, que fica patente até 26 de agosto, percorre uma pluralidade de linguagens e universos pictóricos, entre a pintura, a colagem, a fotografia, o vídeo ou a escultura, onde se questiona sobretudo o corpo particular, o psicológico, as pulsões, os medos, os desejos. Mais do que mostrar nostalgicamente o passado cristalizado, o MAAT, quer dar a ver o futuro em movimento constante.