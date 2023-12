Feitoria

Altis Belem Hotel & Spa, Doca do Bom Sucesso, 1400-038 Lisboa. Dia 2 de dezembro às 19h00. Jantar a 295€

Para jantar com uma completa harmonização de vinhos: no dia 2 de dezembro o restaurante Feitoria, do Altis Belém Hotel & Spa, vai receber uma noite onde os chefs portugueses e os vinhos da Eslóvenia são as estrelas da casa. Às mãos de Gil Fernandes, Paulo Morais e Daniel Estriga o menu será composto por oito momentos que garantem uma experiência com produtos de excelência onde os sabores imperam. De braço dado, surge o pairing de vinhos que, a cargo do Sommelier Pedro Ramos, apresenta uma harmonização que trará sugestões como um Pinot Grigio Classic ou um Chardonnay Opoka. O valor do jantar é de 295€ por pessoa e a marcação é necessária.

Festa de Natal

Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Igreja de São Roque, Panteão Nacional e Capitólio. De 2 a 17 de dezembro. Entrada gratuita.

Para entrar no espírito natalício: Lisboa vai encher-se de Festas de Natal de 2 a 17 de dezembro em vários espaços da cidade. As comemorações arrancam na Igreja do Sagrado Coração de Jesus às 21h com As Quatro Estações, de Vivaldi, interpretadas pelo grupo Músicos do Tejo. No domingo, dia 3, a festa continua no Capitólio às 17h00 com a famosa história de Charles Dickens, Um Conto de Natal, musicada pelo DHArtes Ensemble – Quinteto de Cordas. A entrada é gratuita e a programação completa pode ser consultada no site da organização.

Christmas Wine Experience

The Yeatman, rua do Choupelo, 4400-088 Vila Nova de Gaia. Dias 1 e 2 de dezembro das 15h00 às 19h00. Entrada a 85€ um dia e 150€ dois dias.

Para beber e petiscar: o Christmas Wine Experience está de regresso a Vila Nova de Gaia com o The Yeatman Hotel a receber este emblemático evento vínico. Nos dias 1 e 2 de dezembro, vai ser possível conhecer, provar e comprar mais de 200 vinhos nacionais cuidadosamente selecionados. Para acompanhar, está ainda disponível uma degustação dos sabores tradicionais desta época com queijos, compostas ou enchidos. Pelas mãos do chef Ricardo Costa, há petiscos tipicamente portugueses que vão desde o caldo verde para aconchegar, passando pelas bifanas à moda do Porto, até aos pastéis de bacalhau. Nos doces, o Natal está mais marcado com as rabanadas, as filhoses de abóbora e o bolo-rei. O evento tem o custo de 85€ por dia ou 150€ para os dois dias. As reservas podem ser feitas no site do hotel.

Bao Party

Asia Connection, Rua da Fábrica 81, 4050-247 Porto. Menu a 30€.

Para provar um banquete de baos: aqui celebra-se a gastronomia asiática dentro de um pão. A Bao Party chegou ao Asia Connection, na Baixa do Porto, para oferecer a amigos e família um verdadeiro banquete de sabores, para descobrir em conjunto e partilhar. O menu tem o valor de 30€ e é dividido por três momentos. Nas entradas há hóstias de camarão, edamame com shichimi togarashi e pakora mali. Esta festa, onde o famoso pão asiático é rei, continua no banquete de baos onde cada pessoa pode explorar e experimentar as diferentes combinações que o restaurante oferece. Por fim, a sobremesa chega à mesa em forma de tarte de gajar, feita com cenoura, leite condensado, canela e cardamomo, sablé de bolacha com gelado, coco tostado e pistachio. Não fosse esta uma festa asiática, para acompanhar há mais de 30 referências da bebida japonesa sake.

Um Dia no Mercado Especial Natal

No Península Boutique Center, Porto, nos dias 1 e 2 de dezembro, das 10h30 às 19h00

Para começar a as compras de Natal: Um Dia no Mercado é um mercado multimarca fundado por Catarina Rio para o público do norte, que no próximo fim de semana volta a ganhar vida para uma edição especial de Natal. Estarão reunidas marcas nacionais com propostas para senhora, criança e nas áreas de joalharia, têxtil lar e cerâmica. Joy, Coisa Mais Linda, Marti, Brooking, Kind of Sweet, Statis, Dot, Rosa e Azul, Linha Tosca e Limoneta são algumas das marcas que os visitantes vão encontrar neste mercado. Para quem não conseguir visitar o Um dia no Mercado Especial Natal no próximo fim de semana, fica o aviso que no dia 16 de dezembro haverá uma edição especial para presentes de última hora.

Concerto de lançamento

Teatro da Comuna, Avenida Calouste Gulbenkian, Praça de Espanha, Lisboa. 2 de dezembro às 22h. Bilhetes entre 10 e 15 euros

Para ouvir o sotaque brasileiro em Lisboa: A cantora brasileira Leticia Maura vai apresentar o seu novo álbum, Try Me, com um concerto no Teatro da Comuna no próximo sábado à noite. Este é o seu segundo álbum a solo e o concerto vai contar com a participação dos músicos Maurício Caruso na guitarra e Nelson Ferreira no violoncelo. Leticia trocou o jornalismo pela música e o Brasil por uma vida dividida entre Paris e Lisboa. No dia 2 estará de corpo e alma na capital nacional, onde aliás, o seu disco foi gravado no passado mês de abril. O preço dos bilhetes varia entre os 10 e os 15 e é o público que decide o valor que irá pagar. Os bilhetes também podem ser reservados através do email tryme.concerto@gmail.com.

Exposição coletiva Rise

8 Marvila, Praça David Leandro da Silva 8, Lisboa. De 2 a 17 de dezembro, de quinta-feira a domingo com entrada livre.

Para apreciar arte: “Rise” é uma exposição coletiva de arte que junta obras de um leque de artistas diversificado e internacional. A lista pode ser consultada nesta publicação no Instagram da Because Art Matters. Esta mostra ocupa o espaço 8 Marvila e é uma iniciativa Because art Matters (BAM), um projeto que se dedica a promover sinergias entre os elementos da comunidade artística. “Rise” é uma exposição especial porque marca a abertura da primeira Galeria Because Art Matters. “Esta exposição é uma celebração da capacidade humana para transcender, para envolver, para inspirar, para elevar acima dos desafios e para elevar o espírito humano através do poder transformativo da arte”, segundo a apresentação que a BAM faz de “Rise”. A inauguração da exposição Rise é já no próximo dia 1 de dezembro, entre as 17h00 e as 21h00. O espaço 8 Marvila abriu ao público no passado mês de setembro com a promessa de dinamizar a sua zona da capital com comida, comércio e música, além da arte.

Festa do Jazz 2023

CCB – Centro Cultural de Belém, no Antigo Picadeiro do Museu dos Coches e CCBA , Lisboa. Nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, variados horários.

Para degustar ou aprender a gostar de jazz: A festa arranca no dia 1 de dezembro com um concerto de Erik Truffaz Quarteto, às 21h00 no Grande Auditório do CCB e está prometida uma viagem pelos sons do mundo do cinema através de diferente compositores. No dia 2 o Pequeno Auditório do CCB é palco de de quatro concertos, a cargo de Clara Lacerda (16h30), João Paulo Esteves da Silva Trio (17h30), JAZZOPA (21h00) e o Concerto da residência artística com Hans Koller (22h30). No dia 3 a música continua no Pequeno Auditório do CCB com Lokomotiv (16h30), Eduardo Cardinho Sexteto (17h30), NOUT (21h00) e Orquestra de Jazz de Matosinhos (22h30). A festa também se faz com uma programação paralela que conta com teatro, uma masterclass e um seminário entre outras opções. E que passa pelo CCBA – Casa do Comum do Bairro Alto – Centro Cultural e pelo novo Auditório e pelo antigo picadeiro do Museu dos Coches. Para saber mais, consulte aqui.

Música com tributos, bossa nova e samba

Samambaia, Rua da Voz do Operário, 13 Graça, Lisboa. A partir das 20h00 e com bilhetes a 10 euros.

Para viajar sem sair de Lisboa: Mais do que um bar, o Samambaia é um epicentro de cultura brasileira instalado no coração do bairro lisboeta da Graça, em frente a uma paragem do mítico elétrico 28. Para este mês de dezembro reserva uma programação musical rica que arranca no dia 1 com o cantor e compositor baiano Toinho Britto a proporcionar concerto de voz, violão, baixo, teclado e bateria em homenagem ao compositor Djavan. No dia 2 a estrela é Nani Medeiros com o concerto “É luxo só grandes damas da MPB”. No próximo dia 8 o espetáculo Tons de Bossa mistura Brasil e Portugal e foi desenvolvido por Tomé na guitarra e Mariá na voz.

Moda nacional em três atos

Portugal Fashion no NorteShopping e no El Corte Inglés de Porto Gaia. Ernest W. Baker no atelier da marca, Praça da Corujeira 54, no Porto.

Para comprar e apoiar a moda portuguesa: o Portugal Fashion decidiu criar uma espécie de calendário do advento com oportunidades de vários criadores que habitualmente apresentam as suas coleções nas passerelles do certame. Uma Flash Sale do Portugal Fashion vai decorrer no NorteShopping entre os dias 1 e 10 de dezembro. Durante estes dias, peças de roupas de 20 designers vão estar à venda com preços especiais e é um aoporunidade para comprar criações assinadas por Alexandra Moura, Carla Pontes, David Catalán, Davii, Diogo Miranda, Estelita

Mendonça, Huarte, Hugo Costa, Judy Sanderson, Luís Onofre, Katty Xiomara, Maria

Gambina, Miguel Vieira, Nopin, Nuno Miguel Ramos, Pé de Chumbo, Pedro Pedro, Susana Bettencourt, Ahcor e House of Wildflowers.

O corner no Portugal Fashion no El Corte Inglés Gaia Porto também vai ter novidades, uma vez que vai receber coleções de Nopin, Susana Bettencourt, Pé de Chumbo a 2 de dezembro. A dupla Ernest W Baker vai ter uma Archive Sale no estúdio da marca no Porto, na Praça da Corujeira nº 54. A oportunidade para os fãs tem uma curta janela de dois dias: no dia 1 de dezembro entre as 18h00 e as 22h00 e no dia 2 de dezembro entre as 10h00 e as 18h00.

Wanderlust

Ritz Four Seasons Hotel Lisboa, Rua Rodrigo da Fonseca, nº 88. Entrada gratuita.

O lobby do hotel Ritz, em Lisboa, é palco de uma criação do Studio Astolfi, liderado pela artista e arquiteta Joana Astolfi. A peça central é uma roda gigante que conta com oito bancos, cada um deles representa um cenário natalício e conta uma história diferente. A esta peça junta-se outra criação: a Letter Box. A peça de grandes dimensões e feita em metal lacado é inspirada nas caixas de correio vermelhas para as cartas enviadas ao Pai Natal e, por isso, está acompanhada por cartas que parecem estar em pleno voo e revestidas com tecidos em diversos padrões. Há ainda uma mesa com folhas de papel e material de escrita onde as crianças podem escrever as suas próprias cartas ao Pai Natal e depois colocá-las numa caixa de correio com destino ao Polo Norte. As duas criações podem ser apreciadas no átrio do hotel entre os dias 30 de novembro e 7 de janeiro.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.