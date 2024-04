O retrato de Filipe IV na Gulbenkian: a história, a glória e a sombra de uma obra-prima de Velázquez

“Pessoalmente, o que mais me fascina nesta obra é a forma como um retrato Velázquez consegue captar a personalidade e a intimidade do rei. Não é um quadro formal, mas íntimo, que quer mostrar o rei não como o autor de uma derrota sobre os catalães, antes como um interventor da vontade divina. Uma obra fundamental na história da arte e que influenciou profundamente os Impressionistas”, diz ao Observador o diretor do Museu Calouste Gulbenkian, António Filipe Pimentel.

Os anos 40 do século XVII foram particularmente negros para este monarca, que depois da perda de Portugal, tem de lidar com tentativas de independência da Catalunha, na época ajudada pelos franceses. A isto há que juntar um período catastrófico nas finanças reais, que faz com que o impressionante fato de soldado de lustroso tecido vermelho com detalhes em prata, com o qual foi eternizado por Velázquez, só tenha sido possível com a ajuda de um empréstimo monetário, como detalha Pablo D’Ors. De resto, o rei era inexperiente em guerra de depois da perda de Portugal era necessário que o povo continuasse a acreditar nele. Isso faz com que seja o primeiro monarca espanhol, desde Carlos V, a ir para a frente de batalha como soldado.

A realização deste quadro foi minuciosamente planeada com o pintor, desde a posição do corpo à forma como foi, meses mais tarde, mostrado, pela primeira vez, em Madrid, na missa de celebração da vitória sobre Lérida (Lheida), na igreja de San Martin, onde a cabeça o rei, virada para esquerda, faz com que este esteja a olhar para a virgem negra de Monserrat, exposta nessa sala beneditina.