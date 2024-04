Paços de Ferreira, no distrito do Porto, vai requalificar a antiga Estrada Nacional 207 (EN 207), no âmbito de uma empreitada estimada em cerca de 750 mil euros, segundo a autarquia local.

A intervenção prevê a colocação de novo pavimento betuminoso, acerto de tampas e nova sinalização, numa extensão de 5,6 quilómetros.

Para o município, a EN 207 constitui “uma via estruturante do concelho”, frisando que aquela intervenção marcará o início dos trabalhos que se pretende realizar nas antigas estradas nacionais que atravessam o território.

Paços de Ferreira, lê-se num comunicado enviado à Lusa, é o único concelho do país sem qualquer quilómetro de estradas nacionais, sendo todas da responsabilidade da câmara municipal.