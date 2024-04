O Sport London e Benfica voltou a subir de escalão na liga inglesa de futebol feminino, para o nível cinco, uma conquista que deixa o clube português em Londres pressionado devido ao crescente grau de exigência.

Um empate 0-0 com o Brentford, clube cuja equipa masculina compete na Primeira Liga Inglesa, no domingo passado deu ao Sport London em Benfica uma vantagem com 49 pontos, suficientes para garantirem o topo do pódio na London and South East Regional League Division 1 North.

A equipa vai agora subir para a London and South East Regional Women’s Football League Premier Division, onde vai competir com o Fulham ou Millwall Lionesses.

Embora satisfeito com o sucesso da equipa, o diretor de futebol, José Viana, não esconde a preocupação com as consequências desta promoção.

“Cada jogo num nível superior, mesmo amador, envolve mais custos com o campo, equipa de arbitragem e transportes, e nós fazemos tudo com trabalho voluntário, sem patrocínios”, explicou à agência Lusa.

As únicas receitas que mantêm são as quotas dos escalões juniores e a participação na Taça de Inglaterra, que este ano subiu graças a duas vitórias.

A progressão da liga inglesa também deixa o Sport London e Benfica mais exposto às investidas de outros clubes para recrutarem jogadoras, como aconteceu este ano.

“As regras da Federação Inglesa só permitem a contratação no nível 4”, explicou, pelo que o plantel é composto por recrutamento aberto.

Atualmente, na equipa jogam duas portuguesas, incluindo a capitã, Renata Ferreira, inglesas, brasileiras e outras sul-americanas e outras nacionalidades.

“Somos um clube com tudo o que Londres oferece”, congratulou-se.

O Sport London e Benfica foi fundado em Londres em 1981, mas só em 2018 é que investiu no futebol feminino, depois de experiências com equipas de futebol masculino e de futsal.