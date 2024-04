Esta segunda feira analisamos a polémica por causa das declarações de Marcelo Rebelo de Sousa no jantar com correspondentes estrangeiros, sobretudo sobre a passagem em que referiu que Portugal tem de pagar os custos incorridos por via da escravatura e do colonialismo. Segundo ele, se há ações que não foram punidas e responsáveis que não foram presos então há que ver como podemos reparar isso. O tema esteve de imediato nos discursos do 25 de Abril, o governo já esclareceu que “não esteve e não está em causa nenhum processo ou programa de acções específicas” relativamente à questão das reparações. Este é no entanto um tema complexo, que vai desde a forma como lemos a nossa história ao problema do património dos nossos museus, um tema que também é discutido noutros países e que hoje queremos voltar a debater no contra-corrente. Como diz Marques Mendes, será este o momento mais infeliz dos mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.