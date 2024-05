A Coreia do Sul viveu o mês de abril mais quente desde que a rede nacional de observação meteorológica foi criada em 1973, informou a agência meteorológica estatal na terça-feira. O mês de abril registou um temperatura média mensal de 14,9°C, tendo as temperaturas médias diárias aumentado, em média, mais 2,8°C em relação aos anos anteriores, avança a agência citada pelos jornais sul-coreanos como o Chosun Ilbo.

O aumento da temperatura deve-se às frequentes correntes de ar quente do sul que atingiram a Coreia do Sul no mês passado.

A Coreia do Sul já tinha registado o ano mais quente da sua história em 2023, tendo atingido um recorde histórico na temperatura média anual de 13,7°C, entre as chuvas mais intensas e as temperaturas oceânicas mais quentes já registadas.