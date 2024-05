O presidente da Câmara do Cadaval, José Bernardo Nunes, é o único candidato às eleições marcadas para sábado na distrital do PSD/Oeste, confirmou o próprio à agência Lusa.

“Fui desafiado por pessoas das várias concelhias por ser um nome consensual e aceitei candidatar-me”, disse José Bernardo Nunes.

O autarca admitiu já ter recusado convites anteriores para se candidatar à distrital, mas decidiu desta vez aceitar por se encontrar a dois anos de concluir o seu mandato na presidência do município do Cadaval e alegar “maior disponibilidade” para as funções partidárias.

Para o novo mandato na comissão política distrital, José Bernardo Nunes tem como objetivos “unir os militantes e trabalhar para as próximas eleições europeias e autárquicas”.

José Bernardo Nunes sucede no cargo ao ex-deputado Duarte Pacheco, que não se pode recandidatar pela limitação de mandatos imposta pelos estatutos do partido.

As eleições para os órgãos distritais do PSD/Oeste realizam-se no sábado, entre as 21h e as 23h.

O PSD/Oeste abrange as concelhias de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras.