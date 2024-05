O executivo açoriano vai apresentar, na próxima semana, a Estratégia de Educação dos Açores até 2030, que deverá começar a ser implementada ainda este ano, depois de integrar contributos recolhidos na consulta pública, revelou, esta sexta-feira, a titular da pasta.

“Na próxima semana, vamos promover em Angra do Heroísmo o nosso Conselho Coordenador do Sistema Educativo Regional e vamos apresentar a nossa proposta da Estratégia de Educação Açores 2030”, adiantou, em declarações aos jornalistas, a secretária regional da Educação, Cultura e Desporto, Sofia Ribeiro.

A governante falava à margem da sessão de abertura do III Encontro Regional da Federação de Associações de Pais dos Açores (FAPA), que decorre em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

Na anterior legislatura, iniciada em 2020, o Governo Regional (PSD/CDS/PPM) começou um conjunto de audições com os partidos representados na Assembleia Legislativa dos Açores e com parceiros do setor para desenvolver uma estratégia regional para a Educação para uma década.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Foi apresentado um primeiro esboço, mas, seguindo a sugestão dos partidos políticos, a tutela decidiu fazer um estudo pormenorizado do sistema educativo, para definir objetivos.

Segundo Sofia Ribeiro, os estudos comparam, por exemplo, os resultados escolares de cada município dos Açores “com os níveis académicos de toda uma sociedade, a própria proficiência dessa sociedade e a sua capacitação económica”.

A estratégia integra ainda “o desenvolvimento de princípios e metas muito objetivos” para “implementar e atingir até 2030” e um “mecanismo de avaliação em contínuo do grau de execução desses objetivos”.

“Tem de definir o nosso ponto de partida e a partir daí tem de definir de uma forma muito concreta que objetivos queremos trilhar, o que vamos fazer para alcançar estes objetivos e como vamos medir o grau de alcance destes objetivos”, salientou a governante.

O documento será apresentado publicamente na quinta-feira e ficará em consulta pública durante 30 dias.

A secretária regional da Educação adiantou ainda que serão depois integrados os contributos recolhidos, mas a estratégia deverá ser implementada “sem dúvida neste ano civil”.

Ainda de acordo com Sofia Ribeiro, a estratégia da Educação terá de abranger “a organização das escolas, o trabalho individual dos alunos e a articulação que é feita com os profissionais de educação nas escolas, com os encarregados de educação e com as associações de estudantes”.

“Queremos não somente acompanhar o desenvolvimento, mas temos até mesmo que trilhar e recuperar algum do tempo perdido e dos rácios perdidos, por comparação com o restante país”, sublinhou, alegando que o documento apresenta também “a comparação com o restante território nacional”.

Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (INE), em 2023, a taxa de abandono precoce da educação e formação nos Açores atingiu os 21,7%, quase três vezes mais do que a média nacional (8%).