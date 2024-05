Siga aqui o liveblog

Vários líderes mundiais estão a reagir aquilo que poderá ser considerado como uma tentativa de homicídio ao primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. O suspeito foi detido pelas autoridades no local. Segundo o semanário Plus será um homem eslovaco de 71 anos, natural da cidade de Levice.

A Presidente da Eslováquia quis condenar o ataque nos “termos mais fortes possíveis”. Zuzana Caputová escreveu na sua conta na rede social X que está “absolutamente chocada com o brutal ataque” a Robert Fico.

“Desejo-lhe muita força neste momento crítico e uma recuperação rápida. Os meus pensamentos estão também com a sua família e entes queridos.”

Utterly shocked by today's brutal attack on #Slovakia’s Prime Minister Robert Fico, which I condemn in strongest possible terms. I wish him lot of strength in this critical moment and early recovery. My thoughts are also with his family and close ones. — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) May 15, 2024

Peter Pellegrini, candidato que ganhou as eleições presidenciais do passado mês de abril na Eslováquia, diz também na rede social X que “a tentativa de assassinato do primeiro-ministro é uma ameaça a tudo o que tem adornado a democracia eslovaca até agora”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

An assassination attempt on the Prime Minister is a threat to everything that has adorned Slovak democracy so far. With horror, I received the information that Prime Minister Robert Fico became the target of an assassination attempt after a government meeting in Handlova, and… — Peter Pellegrini (@PellegriniP_) May 15, 2024

Luís Montenegro também reagiu ao ataque a Robert Fico nas redes sociais. “Em nome de Portugal e em meu nome, expresso toda a solidariedade ao meu colega Robert Fico, primeiro-ministro da Eslováquia”. O primeiro-ministro português deixa ainda o desejo “total restabelecimento” e condena “com toda a veemência este ato inaceitável e bárbaro de violência política.”

Em nome de Portugal e em meu nome, expresso toda a solidariedade ao meu colega Robert Fico, Primeiro-Ministro da Eslováquia, desejando o seu total restabelecimento. Condenamos com toda a veemência este ato inaceitável e bárbaro de violência política. — Luís Montenegro (@LMontenegropm) May 15, 2024

A presidente da Comissão Europeia condenou “fortemente”o ataque no X, afirmando que estes atos “não têm lugar na nossa sociedade”.

I strongly condemn the vile attack on Prime Minister Robert Fico. Such acts of violence have no place in our society and undermine democracy, our most precious common good. My thoughts are with PM Fico and his family. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 15, 2024

Joe Biden também expressou o seu “alarme” com as notícias do ataque, num comunicado da Casa Branca, e refere que a embaixada dos Estados Unidos “está em contacto próximo” com o governo e “pronta para assistir”.

Vladimir Putin também reagiu, através de uma mensagem via Telegram à Presidente eslovaca Zuzana Čaputová, classificando o ato como “um crime atroz” sem justificação.

“Conheço Robert Fico como uma pessoa corajosa e determinada. Espero sinceramente que estas qualidades pessoais o ajudem a ultrapassar esta dura situação. Por favor, transmita-lhe as minhas mais sinceras palavras de apoio, bem como os meus votos de uma rápida e completa recuperação.”

O Presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, diz no X que este ataque é “aterrador”e condena o ataque contra o chefe de governo do “Estado parceiro e vizinho”.

The attack on Slovakia’s Prime Minister Robert Fico is appalling. We strongly condemn this act of violence against our neighboring partner state's head of government. Every effort should be made to ensure that violence does not become the norm in any country, form, or sphere.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2024

Olaf Scholz, chanceler alemão, diz ter ficado “profundamente chocado” com a notícia do ataque sobre Fico, que condena, afirmando que a“violência não deve ter lugar na política europeia”, escreveu no X.

I am deeply shocked by the news of the cowardly attack on Slovakian Prime Minister Fico. Violence must not be existant in European politics. In these hours, my thoughts are with Robert Fico, his family and the citizens of Slovakia. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 15, 2024

Também Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido, está “chocado” ao ouvir “esta notícia terrível”. “Todos os nossos pensamentos estão com o primeiro-ministro Fico e a sua família”, escreveu Rishi Sunak.

Shocked to hear this awful news. All our thoughts are with Prime Minister Fico and his family. https://t.co/x6gb47kSBF — Rishi Sunak (@RishiSunak) May 15, 2024

Viktor Órban, primeiro-ministro húngaro, também reagiu ao ataque considerando o ataque de “hediondo”, escreveu no X.

I was deeply shocked by the heinous attack against my friend, Prime Minister Robert Fico. We pray for his health and quick recovery! God bless him and his country! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 15, 2024

O primeiro-ministro romeno, Marcel Ciolacu, reagiu no X, afirmando que atos deste tipo “não têm justificação e os autores devem ser responsabilizados”.

Profoundly shocked by the news coming from Slovakia. I convey my most sincere thoughts to the Slovak Prime Minister Robert Fico.

Such extreme acts have no justification and the perpetrators must be held accountable. https://t.co/meCuwRDuDu — Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) May 15, 2024

Também o primeiro-ministro checo reagiu no X, considerando também a notícia como “chocante”.

Zpráva o postřelení slovenského premiéra Roberta Fica je šokující. Přeji panu premiérovi, ať je co nejdříve v pořádku. Násilí nesmíme tolerovat, nesmí mít ve společnosti místo. — Petr Fiala (@P_Fiala) May 15, 2024

O procurador-geral da Eslováquia, Maroš Žilinka, garantiu que o suspeito irá ser “intransigentemente” e “justamente” punido, num vídeo divulgado nas redes sociais.

“Isto é o culminar de determinados sentimentos que são alimentados na sociedade”, disse. “É uma manifestação de ódio, uma manifestação de um ataque não apenas a uma pessoa, mas um ataque ao cargo de primeiro-ministro, bem como um ataque à própria essência do Estado.”