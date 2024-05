Em atualização

Morreu esta quarta-feira, aos 95 anos, António Ferreira Amorim, o pai do atual presidente da corticeira e o último dos quatro irmãos que estiveram ao leme da empresa, avança o jornal Eco segundo fonte próxima da família.

António Ferreira Amorim era o terceiro filho de de Albertina e de Américo Alves Amorim, e um dos quatro que desenvolveram a corticeira na década de 1950 (José, António, Américo e Joaquim). No total eram oito irmãos, quatro rapazes e quatro raparigas. Começou a trabalhar no grupo em 1949, logo depois de acabar a tropa em Tavira. estudou no Colégio S. Luís em Espinho e, depois, na Escola Académica do Porto.

Segundo um texto publicado no site da empresa em 2020, António Ferreira Amorim era dos quatro irmãos o que mais convivia com os operários. “Gostei sempre de trabalhar na fábrica; gosto do ambiente da fábrica, junto dos trabalhadores fabris”, disse o próprio. Esteve mais de 70 anos ligado ao grupo Amorim.

Os irmãos José Ferreira Amorim e Américo Amorim morreram em janeiro de 2023 e em 2017, respetivamente. António Ferreira Amorim era o pai de António Rios de Amorim, o atual presidente da corticeira no cargo há mais de duas décadas.