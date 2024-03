Passadeira vermelha desenrolada, fotógrafos a postos e celebridades a chegarem. Já está tudo a postos para a cerimónia de entrega dos Óscares e para o desfile de moda que a antecede. Veja os melhores looks da passadeira vermelha dos prémios da Academia na galeria em cima.

Parece que anda por aí uma verdadeira caça à moda vintage com assinatura de designer e se for um modelo icónico ainda melhor. Laverne Cox, apresentadora do E! Channel, chegou à passadeira destes Óscares com um vestido de Thierry Mugler de 1986, que a Vogue diz ser da loja Tab Vintage, em Los Angeles. O look aguça-nos a curiosidade para saber a tendência vintage tem seguidoras nesta cerimónia.

Já Zendaya tinha conseguido uma verdadeira peça de museu, com o fato metálico de Thierry Mugler de 1995 que usou na estreia de “Dune: Parte II”. Mas não foi a primeira a chegar ao precioso e mediático arquivo de Mugler, que morreu em janeiro de 2022. Em 2019, Cardi B já tinha conseguido uma parceria com o designer ( com a ajuda do seu stylist Kollin Carter) para usar criações tão especiais que até tiveram lugar numa exposição dedicada à obra de Mugler.

Cate Blanchett deu a ideia e começou, já nos últimos anos, a percorrer passadeiras vermelhas com vestidos com os quais já a tínhamos visto. Nos BAFTA de 2023 a iniciativa conquistou o selo real quando Kate Middleton usou o mesmo vestido com que assistiu à cerimónia em 2019.

Escolher usar peças vintage mostra uma atitude alinhada com um espírito de sustentabilidade e pode até dar uma história extra para quem está atento aos looks da passadeira vermelha e nas cerimónias de entregas de prémios de 2024 a moda parece ter encontrado novos fãs.

Os stylists das estrelas não deixam passar uma tendência e já terão começado uma busca por criações antigas e as lojas de moda de luxo vintage são paragem obrigatória. Para os Óscares deste domingo o The Guardian dava conta que as lojas de moda vintage em Los Angeles registaram uma série de pedidos. Alexis Novak da loja Tab Vintage disse ao jornal que teve “dezenas e dezenas” de pedidos para provas, algumas na véspera da cerimónia, e que notou uma tendência para “peças realmente opulentas”.

Nos Globos de Ouro, que marcaram o arranque de mais uma época de passadeiras vermelhas, já assistimos a esta tendência. Elle Fanning usou um vestido vintage Pierre Balmain da década de 1960, Carey Mulligan optou por um vestido Schiaparelli de 1949, duas verdadeiras preciosidades de Alta Costura. Mulligan tomou-lhe o gosto e nos BAFTA mostrou um vestido Dior de 1951. Nos Emmys voltamos a ver um Balmain saído do baú usado por Claire Danes e um Yohji Yamamoto datado de 1999 e vestido por Lizzy Caplan. Brie Larson também proporcionou uma memória emotiva ao usar um vestido de Christian Lacroix, uma antiga glória da Alta Costura cuja marca fechou em 2009, nos Producers Guild Awards. Nos prémios SAG Anne Hathaway também foi ao armário, mas para trazer um vestido Atelier Versace de 2015.

No que toca à moda na passadeira vermelha, o vintage chama-se “moda de arquivo”, escreve Vanessa Friedman no New York Times, e acrescenta que é do “arquivo” tudo o que não é novo. A editora de moda do jornal deu conta da tendência na mais recente edição dos prémios Grammy. Entre as várias convidadas que usaram looks antigos, destacam-se Olivia Rodrigo e um vestido Versace de 1995, Laverne Cox com um look Comme des Garçons de 2015, Oprah Winfrey com um vestido Valentino seu de 2004/5 e Miley Cyrus brilhou num peça criada por Bob Mackie quando cantou “Flowers” em palco.