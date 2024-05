Alunos da Escola Internacional de Torres Vedras criaram 12 “Bandeiras do Planeta” e vão enviá-las ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) a alertar para problemas globais e apelar à paz e cooperação.

“Estas bandeiras, com dimensões e especificações oficiais, simbolizam a união em torno de causas e valores fundamentais, promovendo a paz, cooperação e compreensão entre os povos”, afirmou o diretor da escola, Eduardo Castro, à agência Lusa.

O projeto “Uma Bandeira para o Planeta”, que envolveu 26 alunos do 8º ano e de diversas nacionalidades, surgiu da reflexão em torno de “temas urgentes, como a guerra, o ambiente, a (disfuncional) sociedade, a (falta) cultura, a (não existente) tolerância”.

“Numa altura em que dois conflitos de grandes proporções enchem os noticiários das televisões, estas bandeiras expressam os sentimentos de 26 jovens estudantes, com apenas 14 anos de idade, mas que já demonstram uma notável capacidade de reflexão e ação”, notou o diretor.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ao desafio lançado, os alunos responderam de forma criativa, desenhando símbolos e aplicando cores diversas em bandeiras, por serem símbolos globais, sendo cada uma delas “uma proposta original de ‘Bandeira para o Planeta'”.

“Queremos precisamente promover a discussão e a defesa das grandes causas e valores, através destes símbolos, as bandeiras, com um único objetivo: conferir ao planeta uma identidade que transcende diferenças de cor, religião, ideologia e fronteiras, unindo-nos na defesa do que é verdadeiramente grandioso”, disse o diretor desta escola localizada no distrito de Lisboa.

As bandeiras estão em exposição na escola até ao final do ano letivo, altura em que vão ser enviadas ao secretário-geral da ONU, António Guterres.

“As 12 Bandeiras do Planeta refletem um compromisso com a promoção da paz, da cooperação e da compreensão entre os povos”, referem os alunos, na carta enviada ao secretário-geral da ONU, António Guterres, convidando-o para visitar a exposição.

Fundada em 2005, a Escola Internacional de Torres Vedras, com formação desde o berçário até ao 12º ano do ensino secundária, integra alunos de 25 nacionalidades.