França envia mais 600 efetivos das forças de segurança para a Nova Caledónia

As autoridades francesas anunciaram no sábado à noite o envio de mais 600 efetivos das forças de segurança para a Nova Caledónia, para recuperar o controlo de uma via que liga a capital do território ultramarino ao aeroporto.

O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, disse que vai ser lançada uma “grande operação” que envolve mais de 600 efetivos, dos quais 100 pertencem ao Grupo de Intervenção da Gendarmeria Nacional (GIGN), tropas de elite da polícia e da gendarmaria.

Numa mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter), o responsável notou que o objetivo da operação é “recuperar o controlo total da estrada principal de 60 quilómetros entre [a capital] Numeá e o aeroporto”, bem como “restabelecer a ordem republicana”.