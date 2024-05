O incêndio que deflagrou esta quarta-feira à tarde numa zona de mato dentro do perímetro do campo militar de Santa Margarida, em Constância, entrou em fase de conclusão às 18h17, três horas depois de ter deflagrado, indicou a Proteção Civil.

“O incêndio está em fase de conclusão, com operações de consolidação, e os meios estão a começar a ser desmobilizados, disse à Lusa fonte da Proteção Civil, pelas 18h30.

O alerta para incêndio rural em zona de mato no campo militar de Santa Margarida foi dado às 15h20.

Pelas 17h00 combatiam as chamas 60 operacionais, apoiados por 15 viaturas e quatro meios aéreos, disse na altura à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Médio Tejo da Proteção Civil.

De acordo com a Proteção Civil, não há registo de feridos no incêndio, uma informação confirmada pelo Exército Português.

Contactado pela Lusa durante a tarde, fonte oficial do Exército adiantou que a causa do incêndio está “relacionada com treino militar” envolvendo “fogos reais com diferentes sistemas de armas”.