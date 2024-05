Uma colisão entre dois carros ligeiros na freguesia de Moledo e Cristelo, no concelho de Caminha, causou hoje seis feridos ligeiros e obrigou ao corte da circulação rodoviária na Estrada Nacional (EN) 13, disse fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional de Viana do Castelo adiantou que a circulação rodoviária está cortada desde as 10h58 e que os feridos ligeiros foram encaminhados para o hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

Uma das viaturas envolvidas na colisão é do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).

O acidente ocorreu às 10h39.

Ao local compareceram 22 operacionais e 11 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora, Caminha, Vila Nova de Cerveira, Viana do Castelo, a Viatura de Emergência Médica (VMER) de Viana do Castelo, ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valença e a GNR.