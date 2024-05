Um sismo de magnitude 2,7 na escala de Richter foi registado esta madrugada na Terceira, nos Açores, um evento que se insere na crise sismovulcânica em curso na ilha desde junho de 2022, foi esta quinta-feira anunciado.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo foi registado às 3h26 (4h26 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de quatro quilómetros a este-sudeste da localidade de Serreta, no município de Angra do Heroísmo.

“Não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido”, sublinhou o IPMA, num comunicado.

De acordo com o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), este sismo insere-se “na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022”.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados de acordo com a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).