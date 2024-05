Descarrilamento interrompe circulação nas linhas Verde e Amarela do metro de Lisboa

A circulação nas Linha Verde e Amarela do Metropolitano de Lisboa está interrompida, devido ao descarrilamento de um dos carris na estação de metro de Alvalade, avançou a CNN e confirmou à Rádio Observador fonte dos bombeiros sapadores. Ainda segundo o canal de notícias, ainda não há feridos.

Foram retiradas 500 pessoas do metro, apenas duas pessoas tiveram de ser assistidas por crises de ansiedade.

No local estiveram 12 elementos do regimento, 4 viaturas e 50 ambulâncias no total.

A evacuação decorreu com normalidade e a estação mantém-se encerrada.

A empresa tinha informado às 7h39 na rede social X tratar-se de uma avaria na sinalização, avisando que a interrupção pode ser demorada.”De momento, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada. Agradecemos a sua compreensão”,