O tenista português Jaime Faria foi esta quinta-feira eliminado na terceira e última ronda de qualificação para Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada, ao perder com o brasileiro Felipe Meligeni Alves.

Na sua estreia em majors, Faria, 183.º do ranking mundial, acabou por não conseguir chegar ao quadro principal, ao perder com Meligeni Alves, 136.º, por 6-4 e 6-2, em uma hora e quatro minutos.

Com a eliminação de Faria, de 20 anos, Nuno Borges é o único português no quadro principal de singulares do torneio de terra batida parisiense, defrontando o checo Tomas Machac na primeira ronda.

Borges vai ainda disputar o quadro de pares, ao lado do francês Arthur Rinderknech, com Francisco Cabral a jogar com o colombiano Nicolas Barrientos na mesma variante.

O brasileiro chega pela segunda vez na carreira ao quadro principal de um torneio do Grand Slam, depois de ter caído na segunda ronda no Open dos Estados Unidos em 2023.