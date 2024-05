A identidade visual do Governo foi alterada pelo Executivo de António Costa no primeiro semestre de 2023, mas assim que Luís Montenegro e os seus 17 ministros tomaram posse, a página oficial do XXIV Governo Constitucional voltou a apresentar o logótipo antigo, com o escudo, as quinas e a esfera armilar. O trabalho do atelier do designer Eduardo Aires, que alimentou um debate que extravasou o campo do design, foi distinguido esta sexta-feira com o Ouro na categoria de Branding nos prémios do Clube de Criativos de Portugal (CCP).

Com esta distinção, o trabalho fica automaticamente apurado para os prémios do Art Directors Club Europe.

Na gala de prémios do Clube da Criatividade de Portugal, que aconteceu esta sexta-feira na Fábrica do Pão do Beato Innovation District, em Lisboa, foi distinguido também o célebre anúncio da estante “boa para guardar livros ou 75.800 euros”. A publicidade da IKEA, criada pela agência Uzina, e que invadiu noticiários, debates, imprensa, rádios e redes sociais, venceu Ouro na categoria de publicidade.

A 2 de dezembro de 2023, Luís Montenegro comprometeu-se a, se tomasse posse como primeiro-ministro, deixar de utilizar o novo símbolo institucional do Governo de Costa, que gerou polémica por ter simplificado a imagem, retirando a esfera armilar, as quinas e os castelos. Com a vitória do Governo da Aliança Democrática, e perante o cumprimento da promessa, o designer Eduardo Aires considerou “em parte ideológica e em parte estratégica” a decisão que encurtou a vida de uma identidade visual “perfeitamente adequada ao ambiente digital contemporâneo”, “projetada para ser mais dinâmica e operativa neste contexto, integrando os elementos gráficos necessários para aplicação em qualquer escala e suporte”.