O Ikea lançou esta quarta-feira uma campanha publicitária em que apresenta uma estante como “boa para guardar livros”, ou, em alternativa, “75.800€”, uma referência óbvia à Operação Influencer e à quantia em dinheiro vivo descoberta no gabinete de Vítor Escária, o então chefe de gabinete de António Costa.

Ao Observador, fonte oficial da empresa sueca confirma a alusão ao processo judicial que culminou na demissão do primeiro-ministro e queda do Governo, mas relativiza a questão. “Esse foi o ponto de partida deste e de outros mupis que temos tido a circular pelas cidades, sem qualquer intenção ou propósito de contribuir, seja de que forma for, para o debate partidário e para o atual contexto pré-eleitoral que se vive no País.”

Apesar de estar a merecer também muitas críticas negativas, a mesma fonte garante não ter recebido ainda qualquer protesto por parte dos visados. O Ikea defende-se dizendo que é importante olhar para este tipo de campanhas publicitárias “com sentido de humor” e como uma “forma de aliviar a tensão” que possa existir, sendo que o objetivo último é vender um produto específico através de uma referência política.

Para os autores, aliás, esta campanha publicitária reflete a “vida real dos portugueses e as suas rotinas, conversas, discussões, mais e menos acesas, e o próprio humor com que muitas vezes abordam os temas mais sérios”.