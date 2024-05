Depois de encher duas vezes o Estádio da Luz, em Lisboa, a cantora Taylor Swift usou as redes sociais este domingo para mostrar a sua emoção com aquela que foi a sua estreia absoluta em Portugal. “É oficial. Deixei o meu coração em Lisboa”, começou por escrever.

“Foi a minha primeira vez em Portugal e senti-me como se estivesse em casa. A sério, não esquecerei a maneira como nos trataram, o amor e a paixão esmagadores, e as mãos no ar, a dança e como todos gritaram cada letra de música”, escreveu a artista norte-americana de 34 anos, que terminou a publicação no Instagram agradecendo em português: “Muito obrigada”.

Taylor Swift atuou esta sexta-feira e sábado à noite, no Estádio da Luz, em Lisboa. Os concertos, integrados na Eras Tour, estavam esgotados há vários meses.