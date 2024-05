O representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, recebe esta terça-feira os partidos eleitos nas regionais antecipadas de domingo dada “a urgência em se encontrar uma solução de Governo”.

“Conhecidos os resultados da eleição para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, o representante da República, considerando a urgência em encontrar uma solução de Governo que permita a aprovação de um Programa de Governo e de um novo Orçamento Regional com a maior brevidade, vai, desde já, começar a ouvir os partidos com representação parlamentar”, lia-se numa nota divulgada na segunda-feira pelo Palácio de São Lourenço.

Ainda segundo a nota divulgada, o objetivo dos encontros é reunir “as condições formais e políticas” para “proceder à nomeação do presidente do XV Governo Regional”.

A ronda de encontros começa pelas 10h00, com a deputada reeleita do PAN – Pessoas-Animais-Natureza, Mónica Feitas, seguindo-se a representação da Iniciativa Liberal (IL), que conseguiu manter o parlamentar Nuno Morna.

Ao final da manhã, Ireneu Barreto reúne-se com o CDS-PP, que elegeu dois deputados, incluindo o líder José Manuel Rodrigues, que desempenhou as funções de presidente do parlamento madeirense desde 2019.

Na parte da tarde, às 14h00, será a vez do Chega, que manteve o grupo parlamentar composto por quatro deputados, seguindo-se o Juntos Pelo Povo (JPP), que aumentou a representação de cinco para nove parlamentares.

Às 16h00 será recebido o PS, o segundo maior partido da oposição, que continua a ocupar 11 lugares no hemiciclo e é liderado por Paulo Cafôfo, que na noite eleitoral assumiu ser possível constituir uma alternativa à governação do PSD.

O PSD, liderado por Miguel Albuquerque, que reivindicou a vitória ao conseguir 19 deputados, mas sem maioria absoluta, é o último partido a reunir-se com Ireneu Barreto.

Depois de no domingo Miguel Albuquerque ter afirmado estar disponível para assegurar um “governo de estabilidade”, na segunda-feira o PS e o JPP anunciaram que vão apresentar ao representante da República na Madeira “uma solução de governo conjunta” e irão dialogar com os restantes partidos, à exceção do PSD e do Chega, “de modo a construir um apoio parlamentar mais robusto”.

Também esta terça-feira irá realizar-se a assembleia de apuramento geral das eleições, com início marcado para as 09h00.

Igualmente esta terça-feira irá reunir-se a comissão política do PSD/Madeira, com declarações à comunicação social previstas para às 18h30.

As eleições antecipadas na Madeira ocorreram oito meses após as mais recentes legislativas regionais, depois de o Presidente da República ter dissolvido o parlamento madeirense, na sequência da crise política desencadeada em janeiro, quando o líder do Governo Regional (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, foi constituído arguido num processo em que são investigadas suspeitas de corrupção.