A produção no setor da construção em Portugal ultrapassou os 20 mil milhões de euros em 2023, representando um crescimento de 7,5% face ao ano anterior, segundo um estudo da Informa D&B esta quarta-feira divulgado.

A tendência de crescimento da produção neste setor tem-se mantido desde 2017, refere o estudo, adiantando que, em 2023, o valor da produção cresceu 7,5% face ao ano anterior, o que se deveu em parte ao aumento de preços.

Em termos reais, a produção no setor da construção no país registou um crescimento de 3,4% em 2023, face ao ano anterior, salienta o estudo.

O segmento da engenharia civil cresceu 5% em 2023, enquanto o da edificação residencial e o da edificação não residencial apresentaram taxas de crescimento de 3% e 0,7%, respetivamente.

No caso do número de fogos em edifícios concluídos de nova construção mantém desde 2016 uma tendência ascendente, totalizando cerca de 21.500 em 2023, mais 6,8% do que no ano precedente.

Os maiores aumentos no número de fogos terminados, por sua vez, registaram-se no arquipélago dos Açores (+32%), na zona Norte (+12%), na Península de Setúbal (+9%) e na zona Oeste e Vale do Tejo (+8%).

Já o emprego gerado pelo setor teve um crescimento de 6,4% em 2023, para 344 mil trabalhadores e correspondendo a 6,9% em relação ao número total de trabalhadores em Portugal.

Em abril deste ano, o número de construtoras em Portugal ultrapassou ligeiramente as 66.300, cerca de mais 4.400 do que no mesmo mês do ano anterior.

Em termos geográficos, os distritos de Lisboa e Porto concentravam, respetivamente, 21,3% e 14,8% das empresas com alvará.