O Ministério do Ambiente e Energia (MAE) diz estar “a ponderar” sobre quais devem ser as prioridades dos apoios públicos na compra de veículos elétricos, disse fonte oficial ao Jornal de Notícias esta terça-feira. Tutela queixa-se de ter entrado em funções e os fundos já estarem praticamente todos comprometidos.

A notícia surge numa altura em que ainda não foram publicados quaisquer formulários para que as pessoas se possam candidatar a um subsídio na compra de veículos 100% elétricos, como automóveis, motas ou bicicletas e trotinetes elétricas. Normalmente, esses formulários eram disponibilizados nos primeiros meses do ano.

Os apoios nesta área vão ser alvo de revisão, diz o Jornal de Notícias, com base na informação oficial do governo. O Ministério do Ambiente e Energia (MAE) , liderado por Maria da Graça Carvalho, esteve a rever os protocolos de financiamento do Fundo Ambiental para este ano, preparados pelo executivo anterior, e vai fazer alterações. Isto porque “as receitas para 2024 estavam praticamente todas comprometidas” quando novo Governo tomou posse, segundo acrescentou, ao Público, fonte oficial do ministério.

“Apenas 3,5% das verbas estavam disponíveis” quando o atual Executivo entrou em funções, indicou a tutela, citada pelo Público. As outras rubricas do orçamento do Fundo Ambiental “foram avaliadas e alguns protocolos estão já preparados para serem preparados com as entidades”, acrescenta a mesma fonte. “Quanto ao orçamento remanescente para 2024, o Governo está a ponderar as prioridades em relação aos apoios a atribuir”, disse o gabinete de Graça Carvalho.