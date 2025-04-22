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Pedro Nuno Santos disse nesta terça-feira esperar que “não seja necessário” haver uma comissão parlamentar de inquérito sobre o caso Spinumviva. “Tenho expectativa que, até ao final da campanha eleitoral, consigamos esclarecer o que há ainda para a esclarecer”, afirmou o líder do PS numa conferência organizada pelo jornal Eco.

Já se sabe, na leitura de Pedro Nuno Santos, “o suficiente” para se poder “tirar conclusões” sobre o caso que envolve o primeiro-ministro, Luís Montenegro. “O caso Spinumviva não é o único caso, estou a pensar nos casos noticiados, alguns mais graves. Já sei o suficiente para retirar as minhas conclusões”, afirmou Pedro Nuno Santos.

A declaração levou o líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, a criticar o líder socialista: “A CPI, que era ‘o alfa e ómega’ da descoberta de toda a verdade, agora já não é? O que é que esta gente anda a fazer ao País?“, perguntou Rui Rocha.

No discurso de encerramento de uma conferência organizada pelo jornal Eco, o candidato às eleições de 18 de maio criticou duramente Pedro Nuno Santos pela posição assumida horas antes, na mesma conferência em Lisboa. “Afinal já não é preciso uma CPI com os mesmos dados que tínhamos até agora?”, perguntou, acrescentando: “Alguém que insiste numa CPI e agora diz que, afinal, já está absolutamente esclarecido? Isso é indesculpável.“

Pedro Nuno Santos quer ver investigação às suas casas concluída antes das eleições

O secretário-geral do PS disse, também, que espera que a averiguação preventiva que o envolve seja clarificada antes de os portugueses votarem nas legislativas, devendo enviar ainda nesta terça-feira o requerimento ao Ministério Público para ser ouvido.

Questionado sobre a recente averiguação preventiva que lhe foi aberta, na sequência de uma denúncia anónima, Pedro Nuno Santos disse que “provavelmente, durante esta terça-feira” será enviado o requerimento formal ao Ministério Público pedindo para ser ouvido pelo Ministério Público.

Pedro Nuno acusa AD de "truque" nas previsões económicas ↓ Mostrar ↑ Esconder O líder do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, avisou nesta terça-feira uma plateia de empresários de que a AD está a basear o seu programa económico num “truque” relacionado com previsões demasiado otimistas. “Se querem ser enganados uma segunda vez, podem ser enganados“, afirmou o candidato às eleições de 18 de maio. Numa conferência organizada esta terça-feira pelo jornal Eco, Pedro Nuno Santos afirmou, referindo-se à economia, que “há uma incerteza no horizonte que é significativa e temos de olhar para ela“. O PS tem um programa económico mais realista, prevendo um crescimento de 2% do PIB – o que faz com que “só dê para 1.750 milhões de euros” em medidas. “E o que faz a AD? Mete mais um ponto percentual para poder acrescentar mais medidas. É um truque“, afirma o líder do PS. Crescemos 1,9% em 2024. Mas não dá para atirar foguetes como se tivesse havido uma transformação da economia”, diz o líder do PS. Afirmando que “uma taxa de crescimento 3% não é nada do outro mundo“, Pedro Nuno Santos lembra que, “quando fazemos um cenário mais realista, quando olhamos para as projeções, todas as instituições estão a rever em baixa“.

Na conferência promovida pelo jornal Eco, Pedro Nuno Santos recusou fazer qualquer crítica ou apreciação sobre trabalho do Ministério Público, pelo qual afirmou ter “total respeito”, insistindo que as “as denúncias anónimas feitas nesta altura tiveram uma motivação política””.

Para o líder do PS, uma vez que este tema sobre a compra das suas duas casas foi levantado durante a campanha eleitoral, era importante “se pudesse ser clarificado antes de os portugueses serem chamados às urnas”, no dia 18 de maio.

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